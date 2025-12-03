VW-Chef Blume will Sparkurs vorantreiben
Werte in diesem Artikel
WOLFSBURG (dpa-AFX) - Volkswagen (Volkswagen (VW) vz)-Chef Oliver Blume will den Sparkurs des Autoherstellers weiter vorantreiben. Wenn der Konzern auch künftig mit seinen Fahrzeugen Geld verdienen und wettbewerbsfähig sein wolle, müssten die Kosten weiter konsequent optimiert werden, sagte Blume nach Angaben aus dem Unternehmen bei einer Betriebsversammlung in Wolfsburg. VW (Volkswagen (VW) vz) habe gefragte Produkte und Top-Technologien - nun gehe es darum, die Produktivität zu heben und Prozesse zu vereinfachen.
Blume betonte, wie wichtig es sei, den Konzern klar auf die Anforderungen der Zukunft und die Realität des Marktes auszurichten. Nach seinen Worten hat sich das Unternehmen deshalb gemeinsam mit den Tarifpartnern so umfassend neu aufgestellt. Die Vereinbarungen werden laut Blume gemeinsam umgesetzt und kommen gut voran. Nur ein wirtschaftlich starkes Unternehmen sei ein sicherer Arbeitgeber, sagte der Vorstandschef zur Belegschaft.
Das Unternehmen und die Gewerkschaft IG Metall hatten sich Ende Dezember 2024 nach langem Ringen und mehreren Warnstreiks auf ein Sanierungsprogramm geeinigt, das den Abbau von 35.000 Arbeitsplätzen in Deutschland bis 2030 vorsieht. Im Gegenzug hat VW die zuvor gekündigte Beschäftigungssicherung wieder in Kraft gesetzt und bis 2030 verlängert./bch/DP/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf Volkswagen (VW) vz.
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Volkswagen (VW) vz.
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Volkswagen (VW) AG Vz.
Analysen zu Volkswagen (VW) AG Vz.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|10.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Deutsche Bank AG
|07.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Outperform
|RBC Capital Markets
|04.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Warburg Research
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|27.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Halten
|DZ BANK
|26.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.2025
|Volkswagen (VW) vz Neutral
|UBS AG
|31.10.2025
|Volkswagen (VW) vz Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.03.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|21.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|13.01.2025
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|23.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
|03.12.2024
|Volkswagen (VW) vz Sell
|UBS AG
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Volkswagen (VW) AG Vz. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen