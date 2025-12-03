Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn sie mit Wettbewerbsfähigkeit und widerstandsfähigen Lieferketten einhergingen.
Källenius forderte einen pragmatischeren Kurs. "Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Maßnahmen für Pkw, Transporter, Lkw und Busse bleiben unerlässlich", so der Manager. Es stehe viel auf dem Spiel.
Hartes Ringen
Auf EU-Ebene wird derzeit hart um künftige Vorgaben für die Autoindustrie gerungen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission in dem Brief gebeten, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren.
Rückendeckung bekommt der Bundeskanzler dafür unter anderem aus München. BMW-Chef Oliver Zipse sagte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel, die Inhalte des Merz Briefs entsprächen "ziemlich genau unseren Anforderungen."
Als Beispiele nannte er unter anderem Technologieoffenheit, effiziente Verbrennungsmotoren und Anreize zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien. "Das entspricht sehr stark unserer Vorstellung davon, was für diese Branche richtig ist", so Zipse./mjm/DP/nas
|Datum
|Rating
|Analyst
|26.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.2025
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
