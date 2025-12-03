DAX23.713 ±0,0%Est505.699 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,37 +2,0%Nas23.397 -0,1%Bitcoin79.557 +1,2%Euro1,1663 +0,3%Öl62,96 +0,9%Gold4.211 +0,1%
DAX stabil -- Wall Street startet tiefer -- HUGO BOSS mit schwachen Zahlen -- Airbus kappt Auslieferungsziele -- Eutelsat, SoftBank, Bitcoin, Infineon, Novo Nordisk, RENK & Co., Bayer, VW im Fokus
Mercedes-Chef Källenius bleibt Europas oberster Autolobbyist

03.12.25 14:09 Uhr
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende von Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)), Ola Källenius, tritt eine zweite Amtszeit als Präsident von Europas oberstem Autolobbyverband Acea an. Die Interessenvertretung wählte den 56-Jährigen, wie Acea mitteilte. Källenius sagte, Klimaziele könnten nur erreicht werden, wenn sie mit Wettbewerbsfähigkeit und widerstandsfähigen Lieferketten einhergingen.

Källenius forderte einen pragmatischeren Kurs. "Flexibilität, Technologieoffenheit und gezielte Maßnahmen für Pkw, Transporter, Lkw und Busse bleiben unerlässlich", so der Manager. Es stehe viel auf dem Spiel.

Hartes Ringen

Auf EU-Ebene wird derzeit hart um künftige Vorgaben für die Autoindustrie gerungen. Bundeskanzler Friedrich Merz hatte die EU-Kommission in dem Brief gebeten, die Regulierung zum sogenannten Verbrenner-Aus zu korrigieren.

Rückendeckung bekommt der Bundeskanzler dafür unter anderem aus München. BMW-Chef Oliver Zipse sagte im Gespräch mit Journalisten in Brüssel, die Inhalte des Merz Briefs entsprächen "ziemlich genau unseren Anforderungen."

Als Beispiele nannte er unter anderem Technologieoffenheit, effiziente Verbrennungsmotoren und Anreize zur Verwendung umweltfreundlicher Materialien. "Das entspricht sehr stark unserer Vorstellung davon, was für diese Branche richtig ist", so Zipse./mjm/DP/nas

DatumRatingAnalyst

DatumRatingAnalyst
26.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyGoldman Sachs Group Inc.
06.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
04.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector PerformRBC Capital Markets
03.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) KaufenDZ BANK
