Gruppenspieltage

Deutsche Telekom-Aktie: Übertragung von 18 WM-Spielen exklusiv an den ersten Spieltagen

20.01.26 07:19 Uhr
Telekom-Aktie: WM-Exklusivrechte gesichert! | finanzen.net

Von den ersten beiden Gruppenspieltagen der Fußball-Weltmeisterschaft wird die Deutsche Telekom 18 der insgesamt 48 Spiele exklusiv zeigen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Deutsche Telekom AG
27,51 EUR -0,07 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Zu den Begegnungen, die nur beim kostenpflichtigen Sender MagentaTV zu sehen sind, gehört unter anderem das Topspiel Frankreich gegen Afrikameister Senegal am 16. Juni. Teil des exklusiven Angebots ist auch die Auftaktpartie von Gastgeber USA gegen Paraguay am 12. Juni.

Die Telekom zeigt alle 104 Partien des Turniers in den USA, Mexiko und Kanada, davon 44 Begegnungen exklusiv. Kostenfrei übertragen ARD und ZDF 60 Begegnungen, darunter die Partien der deutschen Nationalmannschaft, das Eröffnungsspiel und das Finale. Die weitere Verteilung der WM-Spiele zwischen den drei beteiligten Sendern erfolgt vor dem dritten Gruppenspieltag. MagentaTV wird dann sein Angebot mit täglichen Exklusivspielen ausbauen und drei Konferenzen anbieten.

/mrs/DP/zb

BERLIN (dpa-AFX)

Analysen zu Deutsche Telekom AG

DatumRatingAnalyst
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
16.01.2026Deutsche Telekom OverweightBarclays Capital
13.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
05.01.2026Deutsche Telekom BuyUBS AG
11.12.2025Deutsche Telekom BuyDeutsche Bank AG
11.12.2025Deutsche Telekom OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
26.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.11.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
14.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.10.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
10.09.2024Deutsche Telekom NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
30.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
18.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
04.03.2020Deutsche Telekom UnderweightBarclays Capital
20.02.2020Deutsche Telekom verkaufenBarclays Capital
19.02.2020Deutsche Telekom UnderperformJefferies & Company Inc.

