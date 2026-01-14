DAX 25.276 +0,0%ESt50 6.037 +0,5%MSCI World 4.511 +0,1%Top 10 Crypto 13,03 +1,9%Nas 23.472 -1,0%Bitcoin 83.062 -0,3%Euro 1,1629 -0,1%Öl 63,96 -2,2%Gold 4.615 -0,3%
Top News
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 57,64 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

13:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,32 EUR -1,37 EUR -2,26%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Absatzzahlen im Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"belassen. Die regionale Verteilung sei ähnlich wie bei BMW, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Die Gewichtung liege mehr auf Europa und Nordamerika. Die Profitabilität dürfte im vierten Quartal geringer gewesen sein als im dritten Jahresviertel./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
59,45 €		 Abst. Kursziel*:
17,75%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
59,32 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

13:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:21 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
14.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
14.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Merrill Lynch & Co., Inc. beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral
finanzen.net XETRA-Handel: DAX am Mittag im Plus
finanzen.net Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge
finanzen.net Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 mittags im Aufwind
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger schicken Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Donnerstagmittag auf rotes Terrain
finanzen.net Schwache Performance in Frankfurt: DAX sackt zum Start ab
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zeigt sich zum Start schwächer
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsstart mit Zuschlägen
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch ‘He even bragged about his Mercedes-Benz:’ I rejected two egotistical advisers. I managed my life savings and they tripled over 25 years. Did I do OK?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
