Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 57,64 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Absatzzahlen im Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"belassen. Die regionale Verteilung sei ähnlich wie bei BMW, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Die Gewichtung liege mehr auf Europa und Nordamerika. Die Profitabilität dürfte im vierten Quartal geringer gewesen sein als im dritten Jahresviertel./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
59,45 €
|Abst. Kursziel*:
17,75%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
59,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,00%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
