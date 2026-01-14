DAX25.284 ±-0,0%Est506.042 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -1,6%Nas23.472 -1,0%Bitcoin83.352 ±0,0%Euro1,1622 -0,2%Öl63,88 -2,3%Gold4.611 -0,3%
Aktienbewertung

JP Morgan Chase & Co. gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Overweight

15.01.26 13:49 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)s Schicksal? JP Morgan Chase & Co. vergibt ein entscheidendes Aktien-Rating | finanzen.net

JP Morgan Chase & Co. hat eine ausführliche Analyse der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,23 EUR -1,27 EUR -2,10%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz nach Absatzzahlen im Schlussquartal 2025 mit einem Kursziel von 70 Euro auf "Overweight"belassen. Die regionale Verteilung sei ähnlich wie bei BMW, schrieb Jose Asumendi am Donnerstag. Die Gewichtung liege mehr auf Europa und Nordamerika. Die Profitabilität dürfte im vierten Quartal geringer gewesen sein als im dritten Jahresviertel.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie musste um 13:33 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 2,0 Prozent auf 59,46 EUR. Insofern weist der Anteil noch eine Steigerungsaussicht von 17,73 Prozent im Vergleich zur festgelegten Analysten-Prognose auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 676.987 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2026 um 1,0 Prozent zurück. Experten zufolge können Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anleger am 12.02.2026 einen Blick in die Q4 2025-Bilanz werfen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / 09:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: ben bryant / Shutterstock.com

