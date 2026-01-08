Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 58,12 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 52,50 auf 55,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Zölle, Emissionsvorschriften, EU-Regulierungen und der China-Markt blieben 2026 im Mittelpunkt der Debatte, schrieb Henning Cosman in einem am Freitag vorliegenden Automobil-Branchenausblick. Er bleibt generell negativ gestimmt für den Sektor, da es an strukturellem Gegenwind nicht mangele. Mercedes gibt er im Vergleich zu BMW den Vorzug wegen des besseren Cashflows und Potenzials zur Selbstoptimierung. Seine Branchenfavoriten sind aber VW und Ferrari./tih/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2026 / 19:35 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
60,15 €
|Abst. Kursziel*:
-8,56%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
60,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-9,44%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
