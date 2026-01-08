DAX 25.155 +0,1%ESt50 5.951 +0,8%MSCI World 4.487 +0,1%Top 10 Crypto 12,25 +0,5%Nas 23.480 -0,4%Bitcoin 77.435 -0,8%Euro 1,1646 -0,1%Öl 62,44 -0,4%Gold 4.474 -0,1%
DAX stabil -- Asiens Börsen beenden Handel fester -- Tilray übertrifft Erwartungen -- BioNTech, Rheinmetall, TKMS & Co., DroneShield, Glencore, Rio Tinto, Merck & Co. im Fokus
Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr Bitcoin & Co: Diese Krypto-Themen werden wichtig im neuen Jahr
Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke Warten auf US-Arbeitsmarktdaten: DAX behauptet sich über 25.000-Punkte-Marke
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 58,12 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz./ajx/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
60,15 €		 Abst. Kursziel*:
8,06%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
60,73 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,80 €

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

09:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09:41 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

