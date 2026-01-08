Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 58,12 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 62 auf 65 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. BMW und Mercedes-Benz stünden vor einem Jahr des Übergangs mit Zollbelastungen im ersten Quartal, während der Modellzyklus im zweiten Halbjahr helfen sollte und bei den Marktanteilen in China der Boden erreicht sein könnte, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Freitag vorliegenden Studie. Insgesamt rechnet der Experte mit Blick auf 2026 bei BMW mit etwas optimistischeren Tönen als bei Mercedes-Benz./ajx/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2026 / 00:05 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
60,15 €
|Abst. Kursziel*:
8,06%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
60,73 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,03%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,80 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
