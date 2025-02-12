10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

1. DAX soll mit leichten Verlusten starten

Der DAX sowie der TecDAX werden leicht im Minus erwartet.

2. Börsen in Fernost mehrheitlich in Grün

In Tokio gewinnt der Nikkei 225 am Dienstag zeitweise 1,48 Prozent auf 54.341,23 Punkte. Damit überspringt er erstmals die runde Marke von 54.000 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland sinkt der Shanghai Composite derweil um 0,27 Prozent auf 4.127,51 Zähler.

Der Hang Seng in Hongkong weist ein Plus von 0,5 Prozent auf 26.982,10 Einheiten aus (MEZ: 08:00).

3. Bitpanda-Aktie voraus? Krypto-Handelsplattform will wohl in Frankfurt an die Börse

Die Krypto-Handelsplattform Bitpanda bereitet sich offenbar auf einen Börsengang in Frankfurt in der ersten Jahreshälfte vor.

4. BVB-Aktie: Drei-Punkte-Erfolg - Tabellenplatz gesichert

Erfolgreich, aber weiter ohne Glanz: Borussia Dortmund hat Werder Bremen besiegt und den zweiten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga gefestigt.

5. Harte Linie gegen Iran: US-Präsident Trump stellt Konsequenzen in Aussicht

US-Präsident Donald Trump hat der Regierung Irans für den Fall, dass Teheran festgenommene Demonstranten hinrichten lässt, mit einem entschlossenen Eingreifen gedroht.

6. Elon Musk interveniert: Starlink-Internet als freies Infofenster für Iraner

Angesichts von Internet-Blockaden im Iran hat Elon Musks Weltraumfirma SpaceX ihren Satelliten-Dienst für das Land kostenlos gemacht.

7. Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich nach Einschätzung der Allianz zu einem der größten globalen Geschäftsrisiken für Unternehmen entwickelt.

8. Alibaba-Aktie setzt Rally fort: China-Offensive für "KI + Fertigung" beflügelt

Die Alibaba-Aktie setzt ihren beeindruckenden Erholungskurs im neuen Jahr fort. Hintergrund ist eine großangelegte KI-Initiative der chinesischen Regierung.

9. Gold und Silber verzeichnen weiter Rekorde

Die Edelmetalle Gold und Silber bleiben an den Finanzmärkten stark gefragt - beide setzen ihre Rekordrally fort. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) kletterte am Mittwoch um bis zu 1,2 Prozent auf 4.639 US-Dollar. Der Silberpreis zog um bis zu fünf Prozent auf 91,5535 Dollar an und lag damit erstmals über der Marke von 90 Dollar.

10. Ölpreise halten sich stabil

Die Ölpreise haben sich am Mittwoch im frühen Handel stabil gezeigt und ihre jüngsten Gewinne mehr oder weniger gehalten.