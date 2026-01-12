DAX 25.401 +0,0%ESt50 6.020 +0,1%MSCI World 4.526 +0,1%Top 10 Crypto 12,33 +1,3%Nas 23.734 +0,3%Bitcoin 78.847 +0,9%Euro 1,1666 +0,0%Öl 64,93 +1,0%Gold 4.580 -0,4%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

59,11 EUR -0,60 EUR -1,00 %
STU
Marktkap. 58,13 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,11 EUR -0,60 EUR -1,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 Euro belassen. Die harte Realität werde die Anleger dieses Jahr wohl früh treffen, schrieb Patrick Hummel in einer am Dienstag vorliegenden Autobranchenstudie. Die Ausblicke der Unternehmen könnten insgesamt enttäuschen und die Markterwartungen für 2026 daher sinken. Vor allem das China-Geschäft dürfte auf den Erwartungen für die deutschen Autobauer lasten, Reifenhersteller dürften ein eher schwieriges erstes Halbjahr haben und bei den Zulieferern fehle voraussichtlich Luft nach oben für die Gewinnmargen./mis/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2026 / 21:40 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,42 €		 Abst. Kursziel*:
6,02%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,11 €		 Abst. Kursziel aktuell:
6,58%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,20 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

12:06 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
05.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Aktienanalyse Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG Neutral-Note für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Neue Analyse von UBS AG
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) gibt am Mittag nach
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag kaum bewegt
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: DAX letztendlich mit positivem Vorzeichen
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt schlussendlich
finanzen.net Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich stärker
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagnachmittag mit Abschlägen
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX steigt
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: DAX präsentiert sich nachmittags fester
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch ‘He even bragged about his Mercedes-Benz:’ I rejected two egotistical advisers. I managed my life savings and they tripled over 25 years. Did I do OK?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
