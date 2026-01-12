DAX 25.303 -0,5%ESt50 6.013 -0,3%MSCI World 4.523 +0,1%Top 10 Crypto 12,79 +3,0%Nas 23.710 -0,1%Bitcoin 81.689 -0,2%Euro 1,1647 +0,0%Öl 66,26 +1,2%Gold 4.634 +1,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Novo Nordisk A3EU6F BioNTech (ADRs) A2PSR2 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Infineon 623100 Lufthansa 823212 SAP 716460 Allianz 840400 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX sinkt -- NVIDIA: Exportgenehmigung für China & Milliardendeal mit Eli Lilly -- Gold und Silber mit neuen Rekorden -- Lufthansa, Krypto, Bayer, Alibaba, Moderna im Fokus
Top News
Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck Milliardenschwere Abschreibungen: BP-Aktie nach Gewinnwarnung unter Druck
Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird Allianz-Warnung: Warum KI zur größten Bedrohung für Unternehmen wird
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
60,85 EUR +1,22 EUR +2,05 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 57,56 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

Deutsche Bank AG

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

14:16 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
60,85 EUR 1,22 EUR 2,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 79 Euro auf "Buy" belassen. "Kann ein einzelnes Automodell einen Unterschied machen?" - diese Frage warf der Analyst Tim Rokossa in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar auf. Und er gab auch gleich eine Antwort: "Ja, die S-Klasse." Das Oberklassemodell, für das Ende 2026 ein Facelift ansteht, sei "Eckpfeiler der Profitabilität" der Schwaben. Historisch habe fast jede neue Generation oder deutliche Überarbeitung für robuste Absatzvolumina gesorgt und sich auch merklich bei den Gewinnen gezeigt./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.01.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
79,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
60,70 €		 Abst. Kursziel*:
30,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
60,85 €		 Abst. Kursziel aktuell:
29,83%
Analyst Name:
Tim Rokossa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,80 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

10:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
13.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
12.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
09.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Produktoffensive VW-Aktie höher: Tochter Audi rettet Bilanz mit starkem Schlussquartal 2025 VW-Aktie höher: Tochter Audi rettet Bilanz mit starkem Schlussquartal 2025
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Bewertung mit Buy
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Mittag mit Abschlägen
finanzen.net Analyse: Bernstein Research vergibt Market-Perform an Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie
finanzen.net DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Mittwochshandel im Plus
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zum Start im Aufwind
finanzen.net Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels stärker
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Investoren trennen sich am Vormittag vermehrt von Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
MarketWatch ‘He even bragged about his Mercedes-Benz:’ I rejected two egotistical advisers. I managed my life savings and they tripled over 25 years. Did I do OK?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen