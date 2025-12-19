Mercedes-Benz-Aktie tiefer: Scope senkt Mercedes-Rating auf "A" von "A+"
Scope hat den Daumen über die Bonitätsbewertung von Mercedes-Benz gesenkt.
Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie das Rating auf "A" von "A+" gesenkt. Den Ausblick hob sie auf stabil von negativ an.
Scope sieht ein schwächeres Risikoprofil bei Mercedes. Die Agentur hat ihre Erwartungen für das EBTIDA in diesem und im kommenden Jahr gesenkt und sieht Unsicherheiten im Hinblick auf eine schnelle Erholung der Margen. Gleichzeitig verfüge Mercedes nach wie vor über eine starke Wettbewerbsposition dank des Wiedererkennungswertes der Marke und eines stark diversifizierten Produktportfolios im Premium-Segment, so Scope weiter.
Im XETRA-Handel notiert die Mercedes-Aktie zeitweise 0,13 Prozent tiefer bei 59,60 Euro.
DOW JONES
