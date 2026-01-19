Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,64 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz angesichts eines letzten Unternehmens-Updates vor den anstehenden Jahreszahlen 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie keinen Grund, seine Erwartungen für den Autobauer zu überarbeiten. Die einzige Überraschung in den Ausführungen des Managements habe es mit Blick auf die Entwicklung freie Barmittel gegeben, die im Schlussquartal eher träge gewesen sein dürfte. Gründe hierfür seien die Entwicklung des Betriebskapitals und die Kosten für Stellenabbau./mis/rob/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:45 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
56,91 €
|Abst. Kursziel*:
23,00%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
56,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
65,90 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|19:56
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG