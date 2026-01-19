DAX 24.703 -1,0%ESt50 5.892 -0,6%MSCI World 4.442 -1,5%Top 10 Crypto 11,97 -4,2%Nas 22.994 -2,2%Bitcoin 76.114 -4,3%Euro 1,1722 +0,6%Öl 64,81 +1,0%Gold 4.762 +2,0%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 56,64 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

JP Morgan Chase & Co.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

19:56 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,64 EUR -0,53 EUR -0,93%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Mercedes-Benz angesichts eines letzten Unternehmens-Updates vor den anstehenden Jahreszahlen 2025 auf "Overweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Jose M Asumendi sieht in einer am Dienstagabend veröffentlichten Studie keinen Grund, seine Erwartungen für den Autobauer zu überarbeiten. Die einzige Überraschung in den Ausführungen des Managements habe es mit Blick auf die Entwicklung freie Barmittel gegeben, die im Schlussquartal eher träge gewesen sein dürfte. Gründe hierfür seien die Entwicklung des Betriebskapitals und die Kosten für Stellenabbau./mis/rob/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:42 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 17:45 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
56,91 €		 Abst. Kursziel*:
23,00%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
56,64 €		 Abst. Kursziel aktuell:
23,59%
Analyst Name:
Jose M Asumendi 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

19:56 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
19.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
15.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral Merrill Lynch & Co., Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Grönland-Streit Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken Aktien von BMW, VW, Mercedes und Porsche unter Druck: US-Zollpläne belasten - neue Prämie soll E-Autos stärken
BNP Paribas Gold, Silber, Mercedes-Benz, Porsche, Bayer, TSMC, Northrop Grumman - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Dienstagmittag mit Einbußen
BNP Paribas dailyAktien: Mercedes-Benz – Weiterhin angeschlagen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Vormittag im Minus
BNP Paribas SAP, Mercedes, Bayer, Porsche, BB Biotech, BMW, VW, Redcare - Charttechnik mit Harald Weygand
FSG Trading Idee Trading Idee: Mercedes-Benz - Bullische Tageskerze nach Kursrutsch?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
