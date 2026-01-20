Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,41 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
56,91 €
|Abst. Kursziel*:
14,22%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
57,78 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
