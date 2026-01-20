DAX 24.649 -0,2%ESt50 5.898 +0,1%MSCI World 4.469 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.247 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1707 -0,2%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.848 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
57,78 EUR +1,27 EUR +2,25 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 55,41 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

Jefferies & Company Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

08:01 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,78 EUR 1,27 EUR 2,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Radu Bercan / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
65,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
56,91 €		 Abst. Kursziel*:
14,22%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
57,78 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,50%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net Börse Frankfurt in Rot: DAX fällt zum Handelsstart
finanzen.net Starker Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX startet mit Gewinnen
finanzen.net Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 liegt zum Start im Minus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Mittwochvormittag nahe Vortagesschluss
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro
BNP Paribas Gold, Silber, Mercedes-Benz, Porsche, Bayer, TSMC, Northrop Grumman - Ausblick mit Egmond Haidt
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) tendiert am Dienstagnachmittag tiefer
finanzen.net Handel in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich nachmittags schwächer
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Mercedes-Benz Group AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen