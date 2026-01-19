DAX24.703 -1,0%Est505.892 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 -7,2%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.292 -4,0%Euro1,1723 +0,6%Öl64,07 -0,2%Gold4.764 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 NVIDIA 918422 SAP 716460 Ryanair A1401Z Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zollstreit: DAX letztlich tief im Minus -- Wall Street schließt tiefrot -- Netflix-Bilanz im Blick -- Henkel, Apple, Amazon, DroneShield, Rüstungstitel, Ryanair, LVMH, BYD, Hypoport, NVIDIA im Fokus
Top News
Alphabet-Aktie mit starkem Comeback 2025: So schätzen Experten die Chancen für 2026 ein Alphabet-Aktie mit starkem Comeback 2025: So schätzen Experten die Chancen für 2026 ein
Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten Tesla-Aktie im Fokus: Diese Versprechungen von CEO Elon Musk sind 2025 nicht eingetreten
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Bitcoin korrigiert - könnte jetzt ein interessanter Moment zum Investieren sein?

ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Mercedes-Benz auf 'Hold' - Ziel 65 Euro

20.01.26 22:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,70 EUR -0,39 EUR -0,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz (Mercedes-Benz Group (ex Daimler)) nach einem letzten Update vor der Veröffentlichung der Geschäftszahlen für 2025 auf "Hold" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Es habe keine Abweichungen zu bisherigen Aussagen gegeben, schrieb Philippe Houchois in einer am Dienstagabend vorliegenden Studie. Seine Schätzungen blieben unverändert. Zum Jahr 2026 habe sich das Management des Autobauers bedeckt gehalten und auf die erneute Instabilität, was mögliche neue Zölle betrifft, verwiesen. Das Management dürfte zur Veröffentlichung der Jahresergebnisse am 12. Februar wohl eine Prognose mit Vorbehalten oder einer größeren Bandbreite abgeben./ck/rob/he

Wer­bung

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.01.2026 / 14:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
19:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
19:56Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
19.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
15.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen