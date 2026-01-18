DAX 24.940 -1,4%ESt50 5.925 -1,7%MSCI World 4.507 -0,2%Top 10 Crypto 12,49 -0,4%Nas 23.515 -0,1%Bitcoin 79.993 -0,8%Euro 1,1624 +0,3%Öl 63,62 -0,9%Gold 4.663 +1,5%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 56,64 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
Barclays Capital

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

11:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
56,89 EUR -1,79 EUR -3,05%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz anlässlich neuer Zolldrohungen von US-Präsident Donald Trump auf "Equal Weight" belassen. Er habe in seinem Auto-Ausblick auf 2026 zwar geopolitische Risiken berücksichtigt, doch diese neue Gefahr sei greifbarer und komme früher als erwartet, schrieb Henning Cosman in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Zwar könne es wieder zu Vereinbarungen, Verzögerungen und/oder Ausnahmeregelungen kommen, doch aktuell sei die Rhetorik "abschreckend". Porsche AG, Mercedes-Benz, BMW und VW wären am stärksten betroffen, während Renault und Stellantis weitgehend unbeeinflusst bleiben dürften./edh/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Taina Sohlman / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,99 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
56,89 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
65,90 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

