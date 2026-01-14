Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 57,64 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Neutral" belassen. Analyst Horst Schneider bewertete die Autokonzerne am Donnerstag gemäß dem Durchschnittsalter ihrer Fahrzeugmodelle sowie dem Umsatzanteil neuer Modelle in den Jahren 2026 und 2027. Er suchte damit nach Gewinnern und Verlierern im Modellzyklus. VW beziehungsweise Audi winke 2026 das stärkste Jahr, BMW sei in einer Übergangsphase. Mercedes werde im Elektro-Bereich stärker und Stellantis in den USA. Dafür zeichne sich für letztere in Europa Schwäche ab./ag/men
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Merrill Lynch & Co., Inc.
|Kursziel:
63,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,45 €
|Abst. Kursziel*:
5,97%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,32 €
|Abst. Kursziel aktuell:
6,20%
|
Analyst Name:
Horst Schneider
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|13:21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
