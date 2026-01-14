DAX25.346 +0,2%Est506.044 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,96 -2,2%Nas23.684 +0,9%Bitcoin82.975 -0,4%Euro1,1599 -0,4%Öl63,80 -2,4%Gold4.616 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Bayer BAY001 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Infineon 623100 Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX legt zu -- Wall Street fester -- TSMC mit starkem Quartalsbericht -- TUI, NVIDIA, BYD, DroneShield, Honeywell, thyssenkrupp, Rüstungsaktien, VW, Richemont, Microsoft, RWE im Fokus
Top News
Rivian-Aktie rutscht heftig ab: UBS-Analyst warnt vor überzogenen Erwartungen Rivian-Aktie rutscht heftig ab: UBS-Analyst warnt vor überzogenen Erwartungen
NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf NVIDIA-Aktie profitiert: RBC sieht Potenzial und rät zum Kauf
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Günstig global investieren mit unserem neuen FINANZEN.NET MSCI WORLD ETF - nur 0,12 % TER. Jetzt informieren!

Daimler Truck erhält Auftrag von französischer Armee für 7.000 Lkw

15.01.26 17:00 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Daimler Truck
41,50 EUR 0,71 EUR 1,74%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
59,24 EUR -1,26 EUR -2,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Daimler Truck hat einen Auftrag zur Lieferung von 7.000 Militärlastwagen für die französische Armee erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen die Fahrzeuge über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren produziert und ausgeliefert werden. Daimler Truck habe die Order gemeinsam mit Arquus, ein Unternehmen der John Cockerill Gruppe, erhalten. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.

Wer­bung

Kontakt: redaktion.de@dowjones.com

DJG/kla/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 15, 2026 11:00 ET (16:00 GMT)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Daimler Truck

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Daimler Truck

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

DatumRatingAnalyst
13:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
13:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
13:46Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) BuyDeutsche Bank AG
12.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
13:21Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralMerrill Lynch & Co., Inc.
14.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-PerformBernstein Research
13.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) NeutralUBS AG
09.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) HoldJefferies & Company Inc.
09.01.2026Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
18.02.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
13.01.2025Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
03.12.2024Mercedes-Benz Group (ex Daimler) UnderweightBarclays Capital
17.12.2021Daimler HoldHSBC
18.02.2021Daimler SellWarburg Research

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen