Daimler Truck erhält Auftrag von französischer Armee für 7.000 Lkw
DOW JONES--Daimler Truck hat einen Auftrag zur Lieferung von 7.000 Militärlastwagen für die französische Armee erhalten. Wie der DAX-Konzern mitteilte, sollen die Fahrzeuge über einen Zeitraum von mehr als zehn Jahren produziert und ausgeliefert werden. Daimler Truck habe die Order gemeinsam mit Arquus, ein Unternehmen der John Cockerill Gruppe, erhalten. Finanzielle Angaben wurden nicht gemacht.
