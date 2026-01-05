Ferrari Aktie
Marktkap. 52,04 Mrd. EURKGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN A2ACKK
ISIN NL0011585146
Symbol RACE
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Ferrari Outperform
|Unternehmen:
Ferrari N.V.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
435,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
288,50 €
|Abst. Kursziel*:
50,78%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
288,70 €
|Abst. Kursziel aktuell:
50,68%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
386,17 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Ferrari N.V.
|11:16
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|11:16
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|19.01.26
|Ferrari Buy
|UBS AG
|19.01.26
|Ferrari Overweight
|Barclays Capital
|14.01.26
|Ferrari Outperform
|Bernstein Research
|09.01.26
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|08.01.26
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.12.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.25
|Ferrari Hold
|Jefferies & Company Inc.