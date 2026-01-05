DAX 24.639 -0,3%ESt50 5.899 +0,1%MSCI World 4.470 +0,7%Top 10 Crypto 11,71 -2,2%Nas 23.243 +1,3%Bitcoin 77.128 +2,4%Euro 1,1712 -0,1%Öl 64,94 +1,5%Gold 4.850 +1,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Lufthansa 823212 BASF BASF11 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX reduziert Verluste -- US-Börsen in Grün -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- BioNTech, Kraft Heinz, Amazon, Rheinmetall, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor Ausblick: Procter & Gamble stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.) Jetzt noch Neujahrsbonus sichern: 3 Geschenke bei unserem Broker finanzen.net ZERO (bis 31.01.)
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ferrari Aktie

Kaufen
Verkaufen
Ferrari Aktien-Sparplan
288,70 EUR +2,00 EUR +0,70 %
STU
337,26 USD +0,61 USD +0,18 %
BTT
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 52,04 Mrd. EUR

KGV 48,71 Div. Rendite 0,72%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A2ACKK

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN NL0011585146

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol RACE

RBC Capital Markets

Ferrari Outperform

11:16 Uhr
Ferrari Outperform
Aktie in diesem Artikel
Ferrari N.V.
288,70 EUR 2,00 EUR 0,70%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ferrari auf "Outperform" mit einem Kursziel von 435 Euro belassen. Nachdem die europäischen Luxusgüteraktien in den vergangenen sechs Monaten um rund 17 Prozent zugelegt hätten, sei die Luft nun dünner, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Insofern erforderten weitere Kurssteigerungen höhere Konsensschätzungen, was er aber für unwahrscheinlich halte./edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.01.2026 / 18:31 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Kosarev Alexander / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Ferrari Outperform

Unternehmen:
Ferrari N.V.		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
435,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
288,50 €		 Abst. Kursziel*:
50,78%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
288,70 €		 Abst. Kursziel aktuell:
50,68%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
386,17 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Ferrari N.V.

11:16 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
19.01.26 Ferrari Buy UBS AG
19.01.26 Ferrari Overweight Barclays Capital
14.01.26 Ferrari Outperform Bernstein Research
09.01.26 Ferrari Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Ferrari N.V.

Dow Jones Ferrari-Aktie zieht an: Exor verlängert Aktionärsvereinbarung
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Ferrari auf 420 Euro - 'Overweight'
dpa-afx Ferrari-Aktie fällt: Morgan Stanley wird vorsichtiger
TraderFox TOP-5-Kursziele der Analysten am 27.11.25
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan startet Ferrari mit 'Overweight' - Ziel 394 Euro
finanzen.net Ferrari: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC belässt Ferrari auf 'Outperform' - Ziel 460 Euro
dpa-afx Ferrari-Aktie legt zu: Mehr Gewinn als erwartet
MotleyFool What Ferrari Needs to Prove in 2026
Benzinga If You Invested $100 In Ferrari Stock 10 Years Ago, You Would Have This Much Today
Benzinga How Is The Market Feeling About Ferrari NV?
Financial Times John Elkann’s year to forget: a pile-up of problems from family to Ferrari
MotleyFool What Has Ferrari (RACE) Stock Done For Investors?
MotleyFool Why I Bought the Dip in Ferrari Stock
Benzinga Here&#39;s How Much You Would Have Made Owning Ferrari Stock In The Last 10 Years
Zacks Ferrari vs. Porsche: Which Luxury Icon Leads the Road Ahead?
RSS Feed
Ferrari N.V. zu myNews hinzufügen