Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

57,58 EUR +1,07 EUR +1,89 %
STU
Marktkap. 55,41 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Barclays Capital

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight

08:31 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,58 EUR 1,07 EUR 1,89%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Fahrzeugabsatz im zweiten Halbjahr dürfte dem in der ersten Jahreshälfte ähneln, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund eines weiterhin dynamischen Preisumfelds, eines stabilen Produktmixes, höherer saisonaler Kostenschwankungen im vierten Quartal und höherer Zölle sollte die Marge 2025 im Bereich von 4 bis 6 Prozent liegen, im vierten Quartal aber unter der des dritten Viertels ausfallen./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
55,00 €
Rating jetzt:
Equal Weight		 Kurs*:
56,91 €		 Abst. Kursziel*:
-3,36%
Rating vorher:
Equal Weight		 Kurs aktuell:
57,58 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
Analyst Name:
Henning Cosman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,91 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:31 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
08:01 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

