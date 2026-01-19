Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,41 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Mercedes-Benz vor Zahlen auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 55 Euro belassen. Der Fahrzeugabsatz im zweiten Halbjahr dürfte dem in der ersten Jahreshälfte ähneln, schrieb Henning Cosman in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Aufgrund eines weiterhin dynamischen Preisumfelds, eines stabilen Produktmixes, höherer saisonaler Kostenschwankungen im vierten Quartal und höherer Zölle sollte die Marge 2025 im Bereich von 4 bis 6 Prozent liegen, im vierten Quartal aber unter der des dritten Viertels ausfallen./rob/edh/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.01.2026 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.01.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
55,00 €
|Rating jetzt:
Equal Weight
|Kurs*:
56,91 €
|Abst. Kursziel*:
-3,36%
|Rating vorher:
Equal Weight
|Kurs aktuell:
57,58 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-4,48%
|
Analyst Name:
Henning Cosman
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,91 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
