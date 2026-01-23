DAX 24.853 -0,2%ESt50 5.938 -0,2%MSCI World 4.514 +0,2%Top 10 Crypto 11,49 -2,5%Nas 23.501 +0,3%Bitcoin 74.016 +1,4%Euro 1,1855 -0,3%Öl 66,24 -0,1%Gold 5.088 +2,1%
DAX leichter -- Gold auf Rekordhoch -- Trump droht Kanada mit 100-Prozent-Zöllen -- VW-Chef hält US-Werk für Audi wegen Zöllen für nicht finanzierbar -- Meta im Fokus
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX fällt zurück - Anleger warten auf Impulse
FRIEDRICH VORWERK-Aktie stark: Umsatz und Ergebnis legt 2025 deutlich zu FRIEDRICH VORWERK-Aktie stark: Umsatz und Ergebnis legt 2025 deutlich zu
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

58,52 EUR +0,37 EUR +0,64 %
STU
Marktkap. 56,14 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Goldman Sachs Group Inc.

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy

12:11 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,52 EUR 0,37 EUR 0,64%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
71,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
58,48 €		 Abst. Kursziel*:
21,41%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
58,52 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
Analyst Name:
Christian Frenes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
64,64 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

12:11 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight Barclays Capital
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
21.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold Jefferies & Company Inc.
20.01.26 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

finanzen.net Aktie unter die Lupe Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc. Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: Buy-Bewertung durch Goldman Sachs Group Inc.
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagmittag in Grün
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag im Minus
finanzen.net Microsoft-Aktie im Aufwind: Pentagon-Millionenauftrag und Mercedes-F1-Partnerschaft im Fokus
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag verlustreich
dpa-afx Aktien von VW, BMW, Mercedes und Co. im Blick: Kursgewinne nach Entschärfung im Grönland-Streit
Dow Jones Mercedes Benz-Aktie gesucht: Fuso und Foxconn gründen Elektrobus-Hersteller in Japan
finanzen.net LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX zum Handelsstart stärker
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Microsoft&#39;s AI Hits The Track With Mercedes In F1 Shake-Up
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
Benzinga Bulletproof Mercedes Once Owned by Billionaire Miles Guo Fetches $63,000 at Auction
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
EQS Group EQS-AFR: Mercedes-Benz Group AG: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
Zacks Are Investors Undervaluing Mercedes-Benz Group AG (MBGYY) Right Now?
