Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 56,14 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Mercedes-Benz von 73 auf 71 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Christian Frenes nahm am Freitagabend in seinem Ausblick auf die Jahresbilanz der Stuttgarter kleinere Anpassungen an seinen Schätzungen vor. Das Management habe zuletzt die Ziele für 2025 bekräftigt./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2026 / 22:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
71,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
58,48 €
|Abst. Kursziel*:
21,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
58,52 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,33%
|
Analyst Name:
Christian Frenes
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
64,64 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:11
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|12.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Equal Weight
|Barclays Capital
|19.01.26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)