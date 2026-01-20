ÖL

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 59,34 59,26 +0,1% 0,08 +3,8%

Brent/ICE 64,03 63,94 +0,1% 0,09 +5,4%

Die Ölpreise zeigten sich etwas leichter. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI ermäßigte sich um 0,4 Prozent auf 59,13 Dollar. Die Umsätze waren jedoch dünn, da die US-Akteure wegen des dortigen Feiertags am Montag fehlten. Ein neuer Zollstreit könnte die Wirtschaft ausbremsen und die Nachfrage nach Öl dämpfen, warnten Beobachter.

+++++ MELDUNGEN SEIT VORTAG 17.30 UHR +++++

EU- GELDPOLITIK

Die Finanzminister der Eurozone haben Boris Vujcic als künftigen Vizepräsidenten der Europäischen Zentralbank (EZB) nominiert. Der Gouverneur der kroatischen Zentralbank soll am 1. Juni die Nachfolge des Spaniers Luis de Guindos anteten, dessen Amtszeit abläuft. Damit zieht erstmals ein Vertreter eines ehemaligen Ostblock-Landes in das Direktorium der EZB ein. Bestätigt wird die Wahl von den Staats- und Regierungschefs im März.

GELDPOLITIK CHINA

Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Referenzzins für Bankkredite (LPR) an Unternehmen und Haushalte unverändert belassen. Der einjährige Referenzzinssatz (LPR) bleibt bei 3,0 Prozent und der fünfjährige LPR bei 3,5 Prozent.

MERCEDES-BENZ

Mitten im neu aufgeflammten Zollstreit will der Autobauer Mercedes-Benz seine Produktion in den USA deutlich ausweiten - allerdings später als angekündigt. Das SUV-Modell GLC solle nun "etwas später als 2027" im US-Werk Tuscaloosa vom Band rollen, sagte Konzernchef Ola Källenius dem Handelsblatt. Einen genauen Zeitpunkt nennt Mercedes nicht. (Handelsblatt)

LVMH

verkauft die Einzelhandelsgeschäfte seiner Duty-Free-Sparte DFS in Hongkong und Macau an die China Tourism Group (CTG) Duty Free, einen staatlich kontrollierten Wettbewerber mit Sitz in Peking. Der Deal umfasst zudem immaterielle Vermögenswerte in Großchina. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

AMS-OSARM

Der hochverschuldete Konzern hat sich finanziell etwas Luft verschafft. Das Unternehmen löse einen Teil der Pensionsrückstellungen auf und gewinne so mehrere Hundert Millionen Euro Liquidität, erfuhr das Handelsblatt aus Unternehmenskreisen. Der Konzern bestätigte auf Anfrage ein solches Konstrukt grundsätzlich. Seit der Übernahme des deutschen Traditionskonzerns Osram durch den kleineren Sensorspezialisten AMS vor gut fünf Jahren ist das gemeinsame Unternehmen hochverschuldet. Die Nettofinanzschulden einschließlich sogenannter Sale-and-lease-back-Verpflichtungen betrugen zuletzt rund 2 Milliarden Euro. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres machte AMS-Osram leichte Verluste. Der Druck, die Verschuldung zu senken, ist hoch. (Handelsblatt)

BHP

hat ihren Ausblick für die Kupferförderung im laufenden Geschäftsjahr am unteren Ende angehoben. Die Förderung des Metalls, das derzeit zu Rekordpreisen gehandelt wird, soll sich im Geschäftsjahr bis Ende Juni auf 1,9 bis 2,0 Millionen Tonnen belaufen. Bislang waren 1,8 bis 2,0 Millionen Tonnen geplant. Unterdessen wird das Kali-Projekt von BHP in Kanada nochmals teurer als geplant.

GROK

Die EU-Kommission plant, Maßnahmen gegen Elon Musks KI-Chatbot Grok zu ergreifen. Das erfuhr das Handelsblatt aus Kommissionskreisen. Der Chatbot kann Nacktbilder und "Bikini-Videos" von echten Personen ohne deren Einwilligung erstellen, bis vor Kurzem auch von Minderjährigen. Inzwischen hat X zwar Maßnahmen ergriffen, die die Funktionalität einschränken und die Sexualisierung von Kinderbildern unterbinden. Diese gingen jedoch nicht weit genug, heißt es aus EU-Kommissionskreisen. Grok dürfe diese "Ausziehfunktion" ohne Einwilligung nicht mehr anbieten - andernfalls werde der Dienst im europäischen Wirtschaftsraum gesperrt. (Handelsblatt)

January 20, 2026 01:31 ET (06:31 GMT)