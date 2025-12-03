DAX23.682 -0,1%Est505.693 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,39 +2,5%Nas23.437 +0,1%Bitcoin79.507 +1,2%Euro1,1662 +0,3%Öl63,05 +1,1%Gold4.218 +0,3%
ISM-Index für US-Dienstleister steigt im November

03.12.25 16:17 Uhr

WASHINGTON (Dow Jones)--Die Aktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat sich im November beschleunigt.

Der vom Institute for Supply Management (ISM) berechnete Einkaufsmanagerindex des nicht-verarbeitenden Gewerbes erhöhte sich auf 52,6 (Vormonat: 52,4). Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Anstieg auf 52,5 prognostiziert.

Das Stimmungsbarometer liegt damit über der Marke von 50 Zählern, ab der es ein Wachstum der US-Dienstleistungsbranche signalisiert.

Unter den stark beachteten Unterindizes fiel der für Neuaufträge auf 52,9 (Vormonat: 56,2), jener für die Beschäftigung legte zu auf 48,9 (Vormonat: 48,2).

Der Index für die Produktion nahm zu auf 54,5 (Vormonat: 54,3), während der Subindex der Preise einen Rückgang auf 65,4 (Vormonat: 70,0) auswies.

Kontakt zum Autor: volkan.ictuerk@dowjones.com

DJG/DJN/voi/sha

(END) Dow Jones Newswires

December 03, 2025 10:17 ET (15:17 GMT)