Volkswagen (VW) vz. Aktie
Marktkap. 45,65 Mrd. EURKGV 4,16 Div. Rendite 7,14%
WKN 766403
ISIN DE0007664039
Symbol VLKPF
Volkswagen (VW) vz Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Wolfsburgern zeige sich ganz langsam Besserung, schrieb Philippe Houchois am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts. Er verwies dabei auf Fix- und Produktkosten. Audi und Porsche bewegten sich in Zeitlupe, 2026 dürfte aber eine Erholung einsetzen./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy
|Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
125,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
90,18 €
|Abst. Kursziel*:
38,61%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
92,02 €
|Abst. Kursziel aktuell:
35,84%
|
Analyst Name:
Philippe Houchois
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
115,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
