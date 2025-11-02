DAX 24.132 +0,7%ESt50 5.679 +0,3%MSCI World 4.398 +0,2%Top 10 Crypto 14,69 -1,4%Nas 23.885 +0,7%Bitcoin 92.679 -3,4%Euro 1,1538 +0,0%Öl 64,99 -0,1%Gold 4.010 +0,2%
WKN 766403

ISIN DE0007664039

Symbol VLKPF

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Volkswagen mit einem Kursziel von 125 Euro auf "Buy" belassen. Bei den Wolfsburgern zeige sich ganz langsam Besserung, schrieb Philippe Houchois am Sonntag im Nachgang des Quartalsberichts. Er verwies dabei auf Fix- und Produktkosten. Audi und Porsche bewegten sich in Zeitlupe, 2026 dürfte aber eine Erholung einsetzen./rob/ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2025 / 15:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Bocman1973 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Volkswagen (VW) vz. Buy

Unternehmen:
Volkswagen (VW) AG Vz.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
125,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
90,18 €		 Abst. Kursziel*:
38,61%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
92,02 €		 Abst. Kursziel aktuell:
35,84%
Analyst Name:
Philippe Houchois 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
115,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

