EZB im Fokus

Weshalb der Euro seitwärts tendiert

18.12.25 21:04 Uhr
EUR/USD: Darum bewegt sich der Euro seitwärts | finanzen.net

Der Kurs des Euro hat am Donnerstag im späteren US-Handel kaum bewegt.

Nach einem Auf und Ab im Tagesverlauf kam er zuletzt wieder zurück auf den Stand vom Vormittag und kostete 1,1723 US-Dollar. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Nachmittag in Frankfurt auf 1,1719 (Mittwoch: 1,1722) Dollar festgelegt. Der Dollar kostete damit 0,8533 (0,8530) Euro.

Nach US-Verbraucherpreisdaten gab der Dollar kurzzeitig etwas nach. In den USA hat sich die Inflation im November überraschend und merklich abgekühlt. Allerdings gibt es infolge fehlender Datenerhebungen wegen des teilweisen Stillstands der Regierungsgeschäfte ("Shutdown") zahlreiche Unsicherheitsfaktoren, eine Gesamtzahl für die Inflation im Oktober gibt es zudem nicht.

Zwar liege die Inflation weiterhin über dem Ziel der US-Notenbank Fed, gleichwohl würden die Zinssenkungserwartungen mit Blick auf das kommende Jahr eher noch unterstützt, erklärte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba.

Im Blick stand an diesem Tag zudem die Leitzinsentscheidung der EZB. Diese tastete wie allgemein erwartet den Zins nicht an. Notenbankchefin Christine Lagarde stellte außerdem auch keine Zinsveränderungen in Aussicht. Man sei gut positioniert. "Die EZB kann zufrieden sein: Die Inflation ist wieder gezähmt, die Leitzinsen sind wieder da, wo sie Wirtschaft und Häuslebauer nicht bremsen", sagt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. "So könnte es das ganze nächste Jahr über bleiben, denn die Gründe für weitere Zinssenkungen wie für Zinserhöhungen halten sich ziemlich genau die Waage."

/jsl/bek/men

FRANKFURT (dpa-AFX)

