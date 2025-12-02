DAX 23.694 -0,1%ESt50 5.695 +0,2%MSCI World 4.408 +0,5%Top 10 Crypto 12,50 +5,4%Nas 23.495 +0,4%Bitcoin 79.718 +1,4%Euro 1,1674 +0,4%Öl 62,71 +0,5%Gold 4.211 +0,1%
RATIONAL Aktie

614,00 EUR -9,00 EUR -1,44 %
STU
Marktkap. 7,2 Mrd. EUR

KGV 37,40 Div. Rendite 1,82%
WKN 701080

ISIN DE0007010803

Symbol RTLLF

Barclays Capital

RATIONAL Overweight

21:11 Uhr
RATIONAL Overweight
RATIONAL AG
614,00 EUR -9,00 EUR -1,44%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Rational von 834 auf 848 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Vladimir Sergievskiy setzt in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick auf das Jahr 2026 im Investitionsgütersektor eher auf Maschinenbau, weil dort unter normalen Umständen das zyklische Umfeld vorteilhafter sei. Im Bereich der Elektrotechnik glaubt er dagegen, dass der zyklische Höhepunkt im kommenden Jahr erreicht wird. Außerdem favorisiert er Werte mit defensiven Qualitäten und einer vernünftigen Bewertung./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:01 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.12.2025 / 16:46 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
RATIONAL AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
848,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
613,00 €		 Abst. Kursziel*:
38,34%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
614,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
38,11%
Analyst Name:
Vladimir Sergievskiy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
771,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

