DAX23.784 +0,3%Est505.651 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,9%Nas23.215 +0,8%Bitcoin79.155 +1,4%Euro1,1578 -0,2%Öl63,04 -0,1%Gold4.154 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA RENK RENK73 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Amazon 906866 PUMA 696960 Tesla A1CX3T Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Wall Street im Feiertag: DAX etwas höher -- Asiens Börsen legen mehrheitlich zu -- PUMA-Aktie profitiert von Übernahmespekulationen -- RENK, BYD, Alibaba, Baidu, Bitcoin, DroneShield im Fokus
Top News
Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally? Verschnaufpause: DAX legt leicht zu - in kleinen Schritten zur Jahresendrally?
SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger? SoundHound AI: Nach der Korrektur eine Chance für spekulative Anleger?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Schlägt dein Herz schon für ETFs? Investier bei der Commerzbank zu Top-Konditionen in Vanguard-ETFs
Wettbewerbsdruck

Mercedes Benz-Aktie dennoch etwas höher: CEO warnt vor hartem Wettbewerb in China

27.11.25 09:29 Uhr
Mercedes Benz-Aktie dennoch im Plus: CEO warnt vor anhaltender Wettbewerbsintensität auf dem chinesischen Markt | finanzen.net

Mercedes-Benz-Chef Ola Källenius erwartet weiter schwierige Bedingungen in China.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BMW AG
87,76 EUR 0,14 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BYD Co. Ltd.
10,81 EUR 0,01 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,71 EUR -0,12 EUR -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Volkswagen (VW) AG Vz.
96,80 EUR -0,38 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Xpeng
18,30 EUR -0,05 EUR -0,27%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

"Nach Corona sieht man, dass die Marktdynamik nicht ganz so ist, wie es sie 15, 20 Jahre lang war. Und das gepaart mit einer unglaublichen Wettbewerbsintensität. 100 Automobilfirmen buhlen um einen Markt, der vielleicht 30 bis 40 halten kann", sagte Källenius der "Automobilwoche". Eine Bereinigung stehe bevor, werde aber dauern. "Das heißt, dass diese hohe Wettbewerbsintensität für die nächsten Jahre zunächst erhalten bleibt."

Wer­bung

Diesem Wettbewerb müsse man sich stellen. "Jetzt wollen wir ja nicht 100 Prozent des Marktes haben, sondern eben unseren Anteil. Und da ist es absolut möglich, mit der richtigen Produktstrategie und der richtigen Industrialisierungsstrategie das zu erhalten oder auch auszubauen. Aber wir sind nicht naiv. Wir sind realistisch. Die nächsten Jahre in China werden tough." Um bei Kosten und Effizienz in der Entwicklung mitzuhalten, müsse Mercedes "chinesischer" werden. "So nah an die 100 Prozent wie möglich. In China for China. Nur so kriegst du in dem Preisgefüge, wie sich das gerade jetzt darstellt, Wasser unterm Kiel."

China ist für Mercedes-Benz der größte Absatzmarkt, gefolgt von den Regionen Europa und Nordamerika. In China verkaufte der Hersteller im dritten Quartal 125.100 Fahrzeuge, ein Rückgang um 27 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Via XETRA steigt die Mercedes Benz-Aktie zeitweise um leichte 0,12 Prozent auf 57,57 Euro.

/ols/DP/mis

STUTTGART (dpa-AFX)

In eigener Sache

Übrigens: Xpeng und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf BMW

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf BMW

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: THOMAS KIENZLE/AFP/Getty Images, ben bryant / Shutterstock.com

Nachrichten zu BYD Co. Ltd.

DatumMeistgelesen
Wer­bung