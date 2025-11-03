Hochstufung

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz angehoben.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."

Die Mercedes-Benz-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 3,13 Prozent auf 57,97 Euro.

