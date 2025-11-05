Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 54,15 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
61,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
58,51 €
|Abst. Kursziel*:
4,26%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
58,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,74%
|
Analyst Name:
Patrick Hummel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
62,06 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|12:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|12:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|03.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Warburg Research
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.02.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|13.01.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|03.12.24
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Underweight
|Barclays Capital
|17.12.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|HSBC
|18.02.21
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sell
|Warburg Research
|12:51
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|04.11.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research