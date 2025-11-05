DAX 23.993 -0,2%ESt50 5.659 -0,2%MSCI World 4.365 +0,2%Top 10 Crypto 13,85 -3,5%Nas 23.500 +0,7%Bitcoin 88.904 -1,6%Euro 1,1535 +0,3%Öl 63,99 +0,7%Gold 4.011 +0,8%
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 54,15 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
58,24 EUR 0,00 EUR 0,00%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 61 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor einer Roadshow mit dem Finanzchef der Stuttgarter in Paris sei positiv gewesen, schrieb Patrick Hummel am Mittwochnachmittag./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 14:47 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
61,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
58,51 €		 Abst. Kursziel*:
4,26%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
58,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,74%
Analyst Name:
Patrick Hummel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
62,06 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

