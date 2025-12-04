Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 55,54 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
61,39 €
|Abst. Kursziel*:
-2,26%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
61,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,09%
Analyst Name:
Harry Martin
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
63,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
