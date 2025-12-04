DAX 24.077 +0,8%ESt50 5.740 +0,4%MSCI World 4.416 -0,1%Top 10 Crypto 12,44 -0,6%Nas 23.505 +0,2%Bitcoin 77.756 -1,8%Euro 1,1660 +0,1%Öl 63,27 -0,2%Gold 4.238 +0,7%
Aufstieg setzt sich am Freitag fort: DAX nimmt erneut 24.000-Punkte-Hürde
Ulta Beauty im Schönheitsboom! Düfte, Skincare und globale Expansion treiben das Wachstum!
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Marktkap. 55,54 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000

ISIN DE0007100000

Symbol MBGAF

Bernstein Research

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform

14:16 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
61,28 EUR 1,16 EUR 1,93%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 60 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Harry Martin am Donnerstagabend nach einer Konferenz mit Investor-Relations-Vertretern von Mercedes, BMW, Volkswagen und Renault. Der Tenor sein insgesamt recht positiv gewesen. Mercedes und BMW stünden kurz vor der Präsentation neuer Elektro-Fahrzeuge. 2026 werde ein Lackmustest für die Wettbewerbsfähigkeit des CLA und GLC von Mercedes und des iX3 von BMW./ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 23:39 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.12.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
61,39 €		 Abst. Kursziel*:
-2,26%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
61,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-2,09%
Analyst Name:
Harry Martin 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
63,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

14:16 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
26.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
04.11.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

