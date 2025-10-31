DAX 24.051 +0,4%ESt50 5.670 +0,1%MSCI World 4.392 +0,0%Nas 23.725 +0,6%Bitcoin 93.168 -2,9%Euro 1,1526 -0,1%Öl 65,01 -0,1%Gold 4.015 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 BYD A0M4W9 Amazon 906866 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Palantir A2QA4J Allianz 840400 Humanoid Global A41B76 Lufthansa 823212 BASF BASF11 RENK RENK73 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Chinas Börsen im Plus - Tokio im Feiertag -- Berkshire Hathaway macht mehr Gewinn -- Pfizer verklagt Novo Nordisk -- BVB, Lufthansa im Fokus
Top News
Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar? Aktuelle BSW-Umfrage: Was stellt für Sie derzeit die größte Gefahr für die Aktienmärkte dar?
Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch Nestlé-Aktie gefragt: Berenberg stuft von "Hold" auf "Buy" hoch
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
57,75 EUR +1,87 EUR +3,35 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 54,12 Mrd. EUR

KGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 710000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007100000

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol MBGAF

DZ BANK

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

08:46 Uhr
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
57,75 EUR 1,87 EUR 3,35%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen

Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen		 Kurs*:
56,33 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
57,75 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Michael Punzet 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
61,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

08:46 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen DZ BANK
31.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral UBS AG
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy Deutsche Bank AG
30.10.25 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)

dpa-afx Hochstufung Mercedes-Benz-Aktie: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an Mercedes-Benz-Aktie: DZ Bank hebt fairen Aktienwert an
finanzen.net DAX-Handel aktuell: DAX bewegt sich zum Start im Plus
finanzen.net Handel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart fester
finanzen.net Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Zuschlägen
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Anleger greifen bei Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Montagvormittag zu
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net Analysten sehen für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie News: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am Nachmittag mit negativen Vorzeichen
finanzen.net Bernstein Research gibt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie Market-Perform
EQS Group EQS-CMS: Mercedes-Benz Group AG: Release of a capital market information
Benzinga Mercedes-Benz, Porsche Q3 Profits Plummet On US Tariffs, Weak Chinese Demand
MarketWatch Mercedes CEO says carmaker is scurrying for chips after Nexperia nationalization
Financial Times Mercedes-Benz profits slump as revamp costs and US tariffs take toll
Business Times Mercedes beats margin forecasts as premium sales offset job-cut charges
Cnet Crafted in a Mercedes: Dolby, Universal Music Group and Merc Make Unlikely Audio Partnership
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
Deutsche Welle IAA: Why VW and other carmakers are changing their EV designs
RSS Feed
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) zu myNews hinzufügen