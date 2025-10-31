Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 54,12 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Mercedes-Benz von 50 auf 64 Euro angehoben und die Aktien des Autobauers von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft. "Wir haben unsere operativen Annahmen nach Vorlage des Quartalsberichts leicht nach oben adjustiert und zudem die Wiederaufnahme der Aktienrückkäufe berücksichtigt", schrieb Michael Punzet am Montag. "Wir werten die technologieoffenere Ausrichtung beim Thema Antriebe und insbesondere die Änderungen der Luxus-Strategie positiv."/rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2025 / 06:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2025 / 07:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
56,33 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
57,75 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Michael Punzet
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
61,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:46
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Kaufen
|DZ BANK
|31.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
