In Abu Dhabi

Mercedes-Benz-Aktie leichter: Zusammenarbeit mit Momenta bei Robotaxi-Diensten

09.12.25 12:03 Uhr
Mercedes-Benz kooperiert mit der chinesischen Momenta beim Start von Robotaxi-Diensten in Abu Dhabi.

Die Unternehmen teilten am Dienstag mit, dass Mercedes-Benz mit Momenta und dem Taxiunternehmen Lumo aus den Vereinigten Arabischen Emiraten zusammenarbeitet, um Premium-Robotaxi-Dienste in Abu Dhabi einzuführen. Die Flotte werde nächstes Jahr den formalen Betrieb in der Stadt aufnehmen und dafür neue Mercedes-Benz S-Klasse Fahrzeuge einsetzen.

Aktuell expandieren chinesische Robotaxi-Unternehmen im Ausland erheblich, insbesondere im Nahen Osten, wo die Vorschriften gegenüber der neuen Technologie weniger strikt sind. Momenta vertreibt seine Services zur Unterstützung des autonomen Fahrens an Automobilhersteller. Das Unternehmen hat auch mit Uber in München an einem fahrerlosen Robotaxi-Projekt gearbeitet, dessen Tests voraussichtlich nächstes Jahr beginnen sollen.

Derweil betreiben andere Robotaxi-Unternehmen wie Pony AI und WeRide ihre eigenen Robotaxi-Flotten mit Technologie für autonomes Fahren.

Via XETRA verliert die Mercedes-Benz-Aktie zeitweise 0,23 Prozent auf 61,36 Euro.

DOW JONES

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com, Vladi333 / Shutterstock.com

