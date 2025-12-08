DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,3%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,89 +0,1%Gold4.215 +0,4%
Lieferung von Batterien

LG Energy Solution-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit Mercedes-Benz an

08.12.25 07:13 Uhr
Milliardenauftrag von Mercedes-Benz lässt LG-Energy-Aktie deutlich steigen | finanzen.net

Die Aktie von LG Energy Solution ist deutlich gestiegen, nachdem der Elektronikkonzern einem Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge veröffentlicht hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
LG ENERGY SOLUTION LTD. Registered Shs
426.000,00 KRW 16.000,00 KRW 3,90%
Charts|News|Analysen
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
61,05 EUR -0,59 EUR -0,96%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wer­bung

Die Aktie des südkoreanischen Herstellers von EV-Batterien stand letztlich um 5,52 Prozent im Plus bei 449.500 Won, nachdem sie am Montagmorgen in Seoul um fast 7 Prozent gestiegen war. Der Leitindex Kospi notierte 0,3 Prozent fester.

Am frühen Morgen gab LG Energy Solution einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller Mercedes-Benz von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/cbr

(END) Dow Jones Newswires

December 08, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)

Von Kwanwoo Jun

DOW JONES

Bildquellen: Kittyfly / Shutterstock.com

