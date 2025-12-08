LG Energy Solution-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit Mercedes-Benz an
Die Aktie von LG Energy Solution ist deutlich gestiegen, nachdem der Elektronikkonzern einem Milliarden-Dollar-Deal mit der Mercedes-Benz Group über die Lieferung von Batterien für Elektrofahrzeuge veröffentlicht hat.
Werte in diesem Artikel
Die Aktie des südkoreanischen Herstellers von EV-Batterien stand letztlich um 5,52 Prozent im Plus bei 449.500 Won, nachdem sie am Montagmorgen in Seoul um fast 7 Prozent gestiegen war. Der Leitindex Kospi notierte 0,3 Prozent fester.
Am frühen Morgen gab LG Energy Solution einen Auftrag im Wert von 1,4 Milliarden US-Dollar bekannt. Das Unternehmen soll den deutschen Autohersteller Mercedes-Benz von März 2028 bis Juni 2035 in Europa und Nordamerika im E-Auto-Bereich mit Batterien versorgen. Der Auftragswert entspricht etwa 8 Prozent des Jahresumsatzes des südkoreanischen Batterieherstellers im Jahr 2024.
December 08, 2025 00:49 ET (05:49 GMT)
Von Kwanwoo Jun
