Heute im FokusDAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
IBM steht wohl vor Übernahme von Confluent. Stabilus enttäuscht mit Dividende und vorsichtiger Prognose. LG Energy Solution-Aktie springt nach Milliarden-Deal mit Mercedes-Benz an. Siemens und Siemens Healthineers kooperieren mit Rheinmetall. HORNBACH macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer. Kommt die SpaceX-Aktie? Börsengang 2026 möglich.
