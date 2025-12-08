DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,88 ±0,0%Gold4.213 +0,4%
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
10 vor 9

Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche

08.12.25 08:00 Uhr
Was heute an der Börse wichtig ist | finanzen.net

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX zeigt sich vorbörslich zeitweise nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der Nikkei 225 zeitweise um marginale 0,01 Prozent fester auf 50.496,21 Punkten.
Auf dem chinesischen Festland geht es für den Shanghai Composite unterdessen deutlicher nach oben - hier steh ein Plus von 0,64 Prozent auf 3.927,97 Zähler zu buche.
Die Bären dominieren in Hongkong, wo der Hang Seng stellenweise 1,08 Prozent tiefer steht bei 25.804,13 Punkten.

3. Klöckner & Co.-Aktie bald amerikanisch? Stahlkonzern bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot

In einer Adhoc-Mitteilung hat der Stahlriese Klöckner & Co bestätigt, dass es einen potenziellen Übernahmeinteressenten gibt. Zur Nachricht

4. Nach fulminantem Börsendebüt: Kann Chinas KI-Hoffnung Moore Threads der NVIDIA-Aktie gefährlich werden?

Ein spektakulärer Börsenstart katapultiert Moore Threads als "Chinas NVIDIA" ins Rampenlicht. Ob der Hype hält, bleibt abzuwarten. Zur Nachricht

5. Mercedes-Benz-Aktie dank Analysten nahe Jahreshoch - Kommt jetzt die Jahresendrally?

Ein Upgrade der Bank of America hat die Mercedes-Benz-Aktie näher an ihr Jahreshoch gebracht. Ob daraus noch eine Jahresendrally entsteht, bleibt jedoch angesichts operativer Risiken offen. Zur Nachricht

6. VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat

Volkswagen plant massive Investitionen von 160 Milliarden Euro bis 2030 - mit klarem Fokus auf Deutschland und Europa, wie VW-Chef Blume betont. Zur Nachricht

7. HORNBACH macht weniger Geschäft als erwartet und wird skeptischer

Die HORNBACH Holding hat im dritten Quartal weniger Geschäft machen können als gedacht und wird bei der Ergebnisprognose etwas vorsichtiger. Zur Nachricht

8. TUI-Aktie im Fokus: Reisen wird etwas teurer

Urlauber müssen dem Reisekonzern TUI, zufolge für ihre Reisen voraussichtlich auch im kommenden Jahr wieder tiefer in die Tasche greifen. Zur Nachricht

9. Ölpreise steigen minimal

Die Ölpreise ziehen leicht an. So verteuerte sich der WTI um 0,14 auf 60,22 Dollar, während Brent um 0,05 auf 63,91 Dollar stieg.

10. Euro gewinnt zum Dollar leicht

Der Euro kostet am Morgen 1,1662 US-Dollar und damit etwas mehr als am Vortag.

Bildquellen: Tom Wang / Shutterstock.com

