Deutschland: Produktion im verarbeitenden Gewerbe erholt sich weiter

08.12.25 08:32 Uhr

WIESBADEN (dpa-AFX) - In den Betrieben des verarbeitenden Gewerbes hat sich die Lage unter anderem dank eines deutlichen Anstiegs der Bauproduktion weiter entspannt. Im Oktober legte die Fertigung im Monatsvergleich um 1,8 Prozent zu, wie das Statistische Bundesamt am Montag in Wiesbaden mitteilte. Analysten hatten zwar mit einem Anstieg gerechnet, waren aber im Schnitt nur von einem leichten Zuwachs um 0,3 Prozent ausgegangen.

Allerdings wurde der Produktionsanstieg im Vormonat nach unten revidiert. Im September war die Produktion demnach um revidiert 1,1 Prozent gestiegen. Zuvor war ein etwas stärkerer Zuwachs um 1,3 Prozent gemeldet worden. Im August waren die Produktion noch kräftig eingebrochen, nachdem sie im Verlauf des Jahres bereits mehrfach gesunken war.

"Die positive Entwicklung der Produktion im Oktober 2025 ist unter anderem auf den Anstieg der Bauproduktion um saison- und kalenderbereinigt 3,3 Prozent gegenüber dem Vormonat zurückzuführen", hieß es in der Mitteilung. Auch im Bereich Maschinenbau und bei der Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten, elektronischen und optischen Erzeugnissen habe es überdurchschnittliche starke Zuwächse gegeben.

Negativ habe sich hingegen der Produktionsrückgang in der wichtigen Automobilindustrie ausgewirkt, heißt es weiter. Im Vormonat September hatte die Autoindustrie noch maßgeblich zum Produktionsanstieg beigetragen.

Auch die Entwicklung im Jahresvergleich überraschte positiv. Hier wurde für Oktober ein Zuwachs um 0,8 Prozent ermittelt, während Analysten mit einem Minus von 0,4 Prozent gerechnet hatten./jkr/stw