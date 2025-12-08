DAX24.028 +0,6%Est505.724 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,02 -0,2%Nas23.578 +0,3%Bitcoin78.555 +1,4%Euro1,1662 +0,2%Öl63,88 ±0,0%Gold4.213 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Allianz 840400 SAP 716460 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Netflix 552484 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
Top News
IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor IBM-Aktie: Übernahme von Confluent steht offenbar kurz bevor
Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse Ausblick: GameStop präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Trading Idee

Trading Idee: DAX - 24.000 Punkte erreicht, jetzt Korrektur?

08.12.25 08:00 Uhr

Werbemitteilung unseres Partners
finanzen.net GmbH ist für die Inhalte dieses Artikels nicht verantwortlich

Der DAX hat am Freitag die lange avisierte Anlaufmarke von 24.000 Punkten nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten. Im Tageshoch notierte der Index bei 24.131 Punkten, bevor er leicht tiefer bei 24.038 Punkten aus dem Handel ging. Mit nur einer kurzen Verschnaufpause Anfang Dezember stürmte der DAX direkt in den Zielbereich um 24.000 Punkte.

Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
24.028,1 PKT 146,1 PKT 0,61%
Charts|News|Analysen

Für die neue Handelswoche ist zunächst ein kurzer weiterer Anstieg denkbar, gefolgt von einer überfälligen Korrektur. Gelingt dem DAX eine Stabilisierung oberhalb von 24.000 Punkten, rückt der Bereich zwischen 24.500 und 24.750 Punkten als nächstes Kursziel in den Fokus. Bei 24.750 Punkten verläuft im Wochenchart der Fibonacci-Fächer, der nun als Widerstand fungiert. An dieser Marke dürfte der DAX bei einem weiteren Hochlauf zunächst abprallen und in eine tiefere Korrektur übergehen. Die Aktienmärkte befinden sich in einer Phase erhöhter Anfälligkeit für Rücksetzer. Drei Indikatoren mahnen zur Vorsicht. Der NAAIM-Index steht bei 98,57, professionelle Investoren sind damit nahezu vollständig investiert, während der historische Durchschnitt bei etwa 60 liegt. Die Put/Call-Ratio notiert bei 0,43 und signalisiert einen deutlichen Call-Überhang bei geringem Absicherungsniveau. Das AAII-Sentiment zeigt mit 44,3 Prozent Bullenanteil überdurchschnittlichen Optimismus unter Privatanlegern. Zudem fallen am 8. und 15. Dezember mehrere Zeitcluster zusammen, die auf potenziell markante Wendepunkte hindeuten. Ein weiterer folgt am 21. Dezember.

In eigener Sache
NEU: Trading-Idee sofort per E-Mail erhalten!

Erhalten Sie die Trading-Idee künftig sofort bei Erscheinen in Ihr Postfach! Jetzt kostenlos anmelden und keine Trading-Chance mehr verpassen!

Trading Idee: DAX Tageschart

Fazit:

Es bieten sich kleine Long-Positionen auf den DAX nach einem kurzen Rücklauf im Bereich von 23.600 Punkten an. Dazu könnte ein Turbo-Long der Bank Societe Generale (FD4EXX) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.500 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €24,44 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte zunächst bei 23.000 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €9,44 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX
BasiswertDAX (ISIN: DE0008469008)
ProduktgattungTurbo Call
EmittentSociete Generale
ISIN/WKN HebelproduktDE000FD4EXX7 / FD4EXX
LaufzeitOpen End
Kurs K.-o.-Call (Datum)19,82/19,83€ (08.12.2025, 08:00 Uhr)
Basispreis variabel22.057,30 Punkte
Knock-out-Schwelle22.057,30 Punkte
Hebel12,18
Abstand zum Knock-out8,20%
Stop-Loss Call9,44€
Ziel Call24,44€ (+58,19%)

Hier finden Sie weitere Trading Ideen.

Disclaimer:

Die Trading Idee ist ein Service der finanzen.net GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister FSG Financial Services Group. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich.
Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass finanzen.net aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Wertpapiere den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaig Nachträge dazu auf der Seite des jeweiligen Emittenten zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere.

Mehr zum Thema DAX 40

08:00Trading Idee: DAX - 24.000 Punkte erreicht, jetzt Korrektur?
08:00Montag: Mit diesen 10 Fakten in die neue Börsenwoche
07:5424.000-Punkte-Marke dürfte zum Wochenstart halten: DAX stabil erwartet
07:37dpa-AFX Börsentag auf einen Blick: Unverändert
07:00DAX wenig bewegt erwartet -- Asiens Börsen uneins -- TKMS meldet starke Zahlen -- Klöckner & Co. bestätigt Gespräche über mögliches Übernahmeangebot -- Netflix, Warner Bros, Mercedes, SAP, VW im Fokus
06:55heise+ | Kleine Batterie, großer Preis: VW e-Transporter im Test
06:46VW-Aktie im Fokus: Volkswagen stärkt mit Milliardeninvestitionen die Heimat
06:35DAX-FLASH: Wenig Bewegung erwartet - Warten auf die Fed-Entscheidung am Mittwoch
mehr