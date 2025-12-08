Trading Idee: DAX - 24.000 Punkte erreicht, jetzt Korrektur?

Trading Idee

Der DAX hat am Freitag die lange avisierte Anlaufmarke von 24.000 Punkten nicht nur erreicht, sondern deutlich überschritten. Im Tageshoch notierte der Index bei 24.131 Punkten, bevor er leicht tiefer bei 24.038 Punkten aus dem Handel ging. Mit nur einer kurzen Verschnaufpause Anfang Dezember stürmte der DAX direkt in den Zielbereich um 24.000 Punkte.

Für die neue Handelswoche ist zunächst ein kurzer weiterer Anstieg denkbar, gefolgt von einer überfälligen Korrektur. Gelingt dem DAX eine Stabilisierung oberhalb von 24.000 Punkten, rückt der Bereich zwischen 24.500 und 24.750 Punkten als nächstes Kursziel in den Fokus. Bei 24.750 Punkten verläuft im Wochenchart der Fibonacci-Fächer, der nun als Widerstand fungiert. An dieser Marke dürfte der DAX bei einem weiteren Hochlauf zunächst abprallen und in eine tiefere Korrektur übergehen. Die Aktienmärkte befinden sich in einer Phase erhöhter Anfälligkeit für Rücksetzer. Drei Indikatoren mahnen zur Vorsicht. Der NAAIM-Index steht bei 98,57, professionelle Investoren sind damit nahezu vollständig investiert, während der historische Durchschnitt bei etwa 60 liegt. Die Put/Call-Ratio notiert bei 0,43 und signalisiert einen deutlichen Call-Überhang bei geringem Absicherungsniveau. Das AAII-Sentiment zeigt mit 44,3 Prozent Bullenanteil überdurchschnittlichen Optimismus unter Privatanlegern. Zudem fallen am 8. und 15. Dezember mehrere Zeitcluster zusammen, die auf potenziell markante Wendepunkte hindeuten. Ein weiterer folgt am 21. Dezember.

Fazit:

Es bieten sich kleine Long-Positionen auf den DAX nach einem kurzen Rücklauf im Bereich von 23.600 Punkten an. Dazu könnte ein Turbo-Long der Bank Societe Generale (FD4EXX) erwogen werden. Das Kursziel für diese Long-Strategie liegt bei 24.500 Punkten (wobei der Turbo Call bei einem Preis von etwa €24,44 notieren würde). Der Stopp-Loss könnte zunächst bei 23.000 Punkten gesetzt werden (entsprechend ca. €9,44 für den Turbo Call), wobei dieser Stopp zügig nachgezogen werden sollte, sobald die Position in den Gewinn läuft.

Risikohinweis: Die bereitgestellten Informationen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der erwähnten Werte dar. Die besprochenen Wertpapiere sind sehr volatile und risikoreiche Anlageformen. Dies ist keine Anlageberatung, und jede Entscheidung erfolgt auf eigenes Risiko. Hinweis: Stop-Loss-Marken und Gewinnziele dienen lediglich als Orientierung und sollten an das individuelle Risiko- und Geldmanagement sowie die tagesaktuelle Marktentwicklung angepasst werden. Gewinne sollten eigenverantwortlich realisiert werden. Das Erreichen des Kursziels basiert auf dem angegebenen Zielkurs des Basiswerts. Der Autor ist zum Zeitpunkt der Analyse nicht im DAX investiert.

Trading Idee: DAX Basiswert DAX (ISIN: DE0008469008) Produktgattung Turbo Call Emittent Societe Generale ISIN/WKN Hebelprodukt DE000FD4EXX7 / FD4EXX Laufzeit Open End Kurs K.-o.-Call (Datum) 19,82/19,83€ (08.12.2025, 08:00 Uhr) Basispreis variabel 22.057,30 Punkte Knock-out-Schwelle 22.057,30 Punkte Hebel 12,18 Abstand zum Knock-out 8,20% Stop-Loss Call 9,44€ Ziel Call 24,44€ (+58,19%)

