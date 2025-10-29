Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Aktie
Marktkap. 52,62 Mrd. EURKGV 5,28 Div. Rendite 7,99%
WKN 710000
ISIN DE0007100000
Symbol MBGAF
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Mercedes-Benz mit einem Kursziel von 68 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi passte sein Bewertungsmodell am Mittwochnachmittag an die Quartalszahlen der Stuttgarter an. In seinen Gewinnschätzungen berücksichtigt er insbesondere zusätzlichen Währungsgegenwind./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 16:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
68,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,07 €
|Abst. Kursziel*:
19,15%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,43 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,41%
|
Analyst Name:
Jose M Asumendi
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
60,28 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|08:26
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Market-Perform
|Bernstein Research
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:01
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.25
|Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|UBS AG
