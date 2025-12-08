Studie: Luftfahrt-Dekarbonisierung erfordert billionenschwere Investitionen
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Eine Dekarbonisierung der Luftfahrt erfordert nach einer Studie Investitionen von über 5 Billionen US-Dollar bis 2050. Diese entfielen größtenteils auf erneuerbare Energie (40 Prozent) zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe und zur Versorgung künftiger Wasserstoff- oder Elektroflugzeuge. Weitere 38 Prozent müssten zur Steigerung der SAF-Produktion (Sustainable Aviation Fuels) verwendet werden, während 16 Prozent auf CO2-Abscheidung und Elektrolyseure und die restlichen 6 Prozent auf Flugzeuge der nächsten Generation entfallen dürften, heißt es in der jüngsten Luftfahrt-Studie des Kreditversicherers Allianz Trade.
Im Jahr 2023 verursachte der Luftverkehr laut Allianz Trade etwa eine Gigatonne Kohlenstoffdioxid (CO2) - das entspricht etwa 2,5 Prozent aller vom Menschen verursachten direkten und indirekten CO2-Emissionen, einschließlich Landnutzungsänderungen wie zum Beispiel durch Entwaldung. Berücksichtigt man auch Nicht-CO2-Auswirkungen wie Kondensstreifen und Stickoxide, steigt der Anteil des Sektors an der globalen Erwärmung auf etwa 6 Prozent. "Die Reduzierung des aktuell großen CO2-Fußabdrucks in der Luftfahrt erfordert ein umfassendes Maßnahmenpaket, das sowohl Technologie, Treibstoffe, Betrieb als auch Politik umfasst", sagte Maria Latorre, Branchenexpertin bei Allianz Trade. Als eine wichtige Säule bezeichnet Allianz Trade den Einsatz nachhaltiger Flugkraftstoffe. Damit könnten die CO2-Emissionen um 60 bis 90 Prozent gesenkt werden.
Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com
DJG/cbr/sha
(END) Dow Jones Newswires
December 08, 2025 02:04 ET (07:04 GMT)
Übrigens: American Airlines und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf AIR France-KLM
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AIR France-KLM
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Lufthansa AG
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|01.12.2025
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|24.11.2025
|Lufthansa Equal Weight
|Barclays Capital
|24.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen