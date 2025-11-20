Beteiligung

Die Lufthansa strebt eine Beteiligung an der portugiesischen Airline TAP Air Portugal und eine langfristige Partnerschaft hat.

Wie die Deutsche Lufthansa mitteilte, hat sie formell ihr Interesse bekundet, am Privatisierungsprozess der TAP Air teilzunehmen. Zunächst werde eine Minderheitsbeteiligung angestrebt.

"TAP Air Portugal hat eine große strategische Bedeutung in der europäischen Luftfahrtindustrie", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Als langjähriger Partner in der Star Alliance und mit unseren umfassenden Investitionen in Portugal sehen wir die Lufthansa Group weiterhin als den besten Partner für TAP und für Portugal."

Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 7,82 Euro.

