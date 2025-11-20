Lufthansa-Aktie fällt: Interesse an portugiesischer TAP Air bekundet
Die Lufthansa strebt eine Beteiligung an der portugiesischen Airline TAP Air Portugal und eine langfristige Partnerschaft hat.
Werte in diesem Artikel
Wie die Deutsche Lufthansa mitteilte, hat sie formell ihr Interesse bekundet, am Privatisierungsprozess der TAP Air teilzunehmen. Zunächst werde eine Minderheitsbeteiligung angestrebt.
"TAP Air Portugal hat eine große strategische Bedeutung in der europäischen Luftfahrtindustrie", sagte Lufthansa-Chef Carsten Spohr. "Als langjähriger Partner in der Star Alliance und mit unseren umfassenden Investitionen in Portugal sehen wir die Lufthansa Group weiterhin als den besten Partner für TAP und für Portugal."
Die Lufthansa-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,04 Prozent tiefer bei 7,82 Euro.
Analysen zu Lufthansa AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.2025
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.2025
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.2025
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.2025
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.2025
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.2025
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
