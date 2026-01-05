DAX24.943 +0,3%Est505.917 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,65 +0,6%Nas23.396 +0,7%Bitcoin80.117 -0,1%Euro1,1707 -0,1%Öl62,08 +0,5%Gold4.460 +0,3%
ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Lufthansa auf 8 Euro - 'Neutral'

06.01.26 13:04 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,86 EUR 0,25 EUR 2,88%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

