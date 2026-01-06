DAX25.060 +0,7%Est505.922 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,48 +0,8%Nas23.547 +0,7%Bitcoin78.598 -1,9%Euro1,1687 ±-0,0%Öl60,56 +0,1%Gold4.462 -0,7%
Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus

07.01.26 10:45 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Amadeus IT Holding SA
62,42 EUR -0,64 EUR -1,01%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lufthansa AG
9,06 EUR 0,21 EUR 2,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--

Lufthansa Group kooperiert mit Reise-IT-Dienstleister Amadeus

Die Lufthansa Group will die Buchung und Verwaltung von Flügen in der Partnerschaft mit dem spanischen Reise-Technologiedienstleister Amadeus IT Group vereinfachen. Eine neue Identifikationsnummer (Order ID) soll die bisherigen Buchungs- und Ticketnummern ablösen und alle Bestandteile einer Reise zusammenführen, wie der Airline-Konzern mitteilte. Dazu zählen unter anderem der Flug, reservierte Sitzplätze, Gepäck sowie zusätzliche Services wie Upgrades oder Lounge-Zugang.

Diese Bündelung der Reisebuchungsprozesse ersetze die bisher getrennten Buchungssysteme, teilte der Airline-Konzern weiter mit. Die Buchung werde so vereinfacht, Passagiere könnten bei Flugplanänderungen und -abweichungen effizienter unterstützt werden.

Die neue Order-ID wird den weiteren Angaben zufolge schrittweise bei mehreren Fluggesellschaften der Lufthansa Group eingeführt und ergänzt bestehende Angebote wie die Travel ID, die weiterhin das Kundenprofil abbildet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 07, 2026 04:46 ET (09:46 GMT)

