Macron: USA wenden sich von einigen Verbündeten ab

08.01.26 14:28 Uhr

PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron hat den USA vorgeworfen, gewissen Partnern den Rücken zuzukehren. "Die USA sind eine etablierte Macht, die sich aber progressiv von einigen ihrer Verbündeten abwenden und sich von internationalen Regeln lösen, die sie noch vor Kurzem beworben haben", sagte Macron vor französischen Botschafterinnen und Botschaftern in Paris. Als Beispiele nannte er den Handel sowie "Sicherheitselemente".

Macron sagte: "Wir entwickeln uns in einer Welt der Großmächte mit einer echten Versuchung, sich die Welt aufzuteilen." Was in den letzten Monaten und Tagen geschehen sei, schmälere diese Feststellung nicht. Macron nannte in seinen Ausführungen explizit auch China und Russland. Er mahnte, alle Instanzen, in denen man gemeinsame Fragen klären und zusammenarbeiten könne, würden geschwächt.

"Es besteht das Risiko, dass unser Europa geschwächt wird, das angesichts dieser Brutalität und dem Gesetz des Stärkeren der letzte Ort sein wird, an dem wir weiterhin die Spielregeln in Erinnerung rufen, die die anderen nicht mehr einhalten", warnte Macron./rbo/DP/jha