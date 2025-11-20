DAX25.202 +0,3%Est505.966 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,20 +0,1%Nas23.480 -0,4%Bitcoin77.617 -0,5%Euro1,1646 -0,1%Öl62,52 -0,3%Gold4.474 -0,1%
Türkische Airlines streichen Flüge in den Iran

09.01.26 11:38 Uhr

ANKARA (dpa-AFX) - Angesichts der angespannten Lage im Iran haben mehrere türkische Fluggesellschaften Verbindungen in das Land vorübergehend gestrichen. Pegasus habe Flüge für heute, Turkish Airlines Flüge für heute und morgen in die Städte Teheran, Maschhad und Tabris abgesagt, berichtete die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu. Als Grund wurden "regionale Entwicklungen" angegeben.

Am Donnerstagabend erlebte der Iran die größten Demonstrationen seit Beginn der aktuellen Protestwelle Ende Dezember. Videos in sozialen Medien zeigten Menschenmassen in der Hauptstadt. Augenzeugen berichteten von Sicherheitskräften, die mit Tränengas gegen vermummte Demonstranten vorgingen. Videos von Aktivisten zeigten brennende Fahrzeuge der Sicherheitskräfte in Teheran. Unterdessen mehren sich Berichte über zahlreiche Tote, nachdem Sicherheitskräfte am Donnerstag das Feuer auf Demonstrierende eröffnet haben sollen./apo/DP/mis