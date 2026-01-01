DAX25.066 -0,2%Est505.908 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.045 -1,4%Euro1,1671 -0,1%Öl60,92 +0,9%Gold4.430 -0,6%
Merz plant keine weiteren personellen Veränderungen

08.01.26 14:27 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Nach der Auswechslung seines Büroleiters plant Bundeskanzler Friedrich Merz keine weiteren personellen Veränderungen in Kanzleramt oder Bundesregierung. Eine entsprechende Frage beantwortete er auf der Pressekonferenz nach der CSU-Klausurtagung im bayerischen Kloster Seeon mit "nein".

Merz hatte am Montag acht Monate nach seinem Amtsantritt überraschend seinen Büroleiter Jacob Schrot ausgetauscht. Nachfolger des eher außenpolitisch orientierten Vertrauten des Kanzlers wird der bisherige CDU-Bundesgeschäftsführer Philipp Birkenmaier, ein Wirtschaftsexperte. Es war die erste wesentliche personelle Veränderung im Umfeld des Kanzlers seit seiner Vereidigung im vergangenen Mai./mfi/DP/jha