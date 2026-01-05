DAX 24.899 +0,1%ESt50 5.910 -0,2%MSCI World 4.484 +0,1%Top 10 Crypto 12,58 +0,3%Nas 23.396 +0,7%Bitcoin 80.070 -0,1%Euro 1,1710 -0,1%Öl 62,08 +0,5%Gold 4.461 +0,4%
JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

12:36 Uhr
Lufthansa Neutral
Lufthansa AG
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 7,50 auf 8,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Harry Gowers erhöhte seine Ergebnisprognosen (Ebit) für 2025 und 2026 aufgrund niedrigerer Treibstoffkosten. Seine 2026er Schätzungen für die Fluggesellschaft lägen nun rund 4 Prozent über den durchschnittlichen Markterwartungen, schrieb er in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die anstehenden Quartalszahlen./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 20:06 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

