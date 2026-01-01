DAX24.549 +0,2%Est505.825 +0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 +2,2%Nas23.242 -0,8%Bitcoin76.279 +1,0%Euro1,1718 -0,2%Öl60,64 -0,4%Gold4.395 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y BYD A0M4W9 Infineon 623100 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11 RENK RENK73 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX freundlich -- Rüstungstitel: Entscheidung über Luftkampfsystem FCAS erneut vertagt -- Goldpreis: Neues Jahr, neues Glück? -- Commerzbank, DroneShield, Nike, Stahlaktien im Fokusim Fokus
Top News
NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten NEU: finanzen.net MSCI World ETF - weltweite Chancen, minimale Kosten
Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co. Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Hamburg Airport: Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau

02.01.26 11:32 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Lufthansa AG
8,52 EUR 0,12 EUR 1,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX) - Über den Hamburger Flughafen sind vergangenes Jahr ähnlich viele Menschen verreist wie 2024. Die mehrheitlich städtische Betreibergesellschaft des Flughafens zählte rund 14,8 Millionen Passagiere, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. "2025 war für die Luftfahrt in Deutschland kein einfaches Jahr", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens, Christian Kunsch. Das habe auch am inländischen Verkehr gelegen.

Wer­bung

Die Passagierzahlen liegen damit weiter unter dem Niveau des Jahres 2019. Das Jahr bietet sich als Referenzpunkt an, weil während der nachfolgenden Corona-Pandemie die Passagierzahlen einbrachen. Die Erholungsrate zu 2019 liegt den Angaben nach in Hamburg bei rund 86 Prozent.

Dieses Jahr erwartet der Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen, wie Kunsch ankündigte. Sanitäranlagen, Aufzüge, Rolltreppen und Wartebereiche sollen weiter modernisiert werden.

20 Drehkreuzflughäfen waren ab Hamburg erreichbar

Über das Jahr verteilt flogen rund 55 Fluggesellschaften ab Hamburg etwa 120 Direktziele an. Darunter seien 20 Drehkreuzflughäfen gewesen.

Wer­bung

Den verkehrsreichsten Tag des Jahres verzeichnete der Hamburg Airport Helmut Schmidt zu Beginn der Herbstferien. Am 19. Oktober reisten rund 59.000 Passagiere über den Flughafen./lkm/DP/men

Ausgewählte Hebelprodukte auf Lufthansa

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Lufthansa

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Lufthansa AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Lufthansa AG

DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.12.2025Lufthansa BuyUBS AG
18.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
03.11.2025Lufthansa BuyUBS AG
29.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
09.09.2025Lufthansa BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
08.12.2025Lufthansa Equal WeightBarclays Capital
08.12.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
01.12.2025Lufthansa NeutralJP Morgan Chase & Co.
26.11.2025Lufthansa Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
18.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.11.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
31.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
30.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.
02.10.2025Lufthansa UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Lufthansa AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen