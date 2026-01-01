Hamburg Airport: Passagierzahlen bleiben auf Vorjahresniveau

HAMBURG (dpa-AFX) - Über den Hamburger Flughafen sind vergangenes Jahr ähnlich viele Menschen verreist wie 2024. Die mehrheitlich städtische Betreibergesellschaft des Flughafens zählte rund 14,8 Millionen Passagiere, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. "2025 war für die Luftfahrt in Deutschland kein einfaches Jahr", sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung des Flughafens, Christian Kunsch. Das habe auch am inländischen Verkehr gelegen.

Die Passagierzahlen liegen damit weiter unter dem Niveau des Jahres 2019. Das Jahr bietet sich als Referenzpunkt an, weil während der nachfolgenden Corona-Pandemie die Passagierzahlen einbrachen. Die Erholungsrate zu 2019 liegt den Angaben nach in Hamburg bei rund 86 Prozent.

Dieses Jahr erwartet der Flughafen einen leichten Anstieg der Passagierzahlen, wie Kunsch ankündigte. Sanitäranlagen, Aufzüge, Rolltreppen und Wartebereiche sollen weiter modernisiert werden.

20 Drehkreuzflughäfen waren ab Hamburg erreichbar

Über das Jahr verteilt flogen rund 55 Fluggesellschaften ab Hamburg etwa 120 Direktziele an. Darunter seien 20 Drehkreuzflughäfen gewesen.

Den verkehrsreichsten Tag des Jahres verzeichnete der Hamburg Airport Helmut Schmidt zu Beginn der Herbstferien. Am 19. Oktober reisten rund 59.000 Passagiere über den Flughafen./lkm/DP/men