ROUNDUP/Aktien New York: KI-Optimismus eher Strohfeuer zum Jahresauftakt

02.01.26 16:47 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
23.162,9 PKT -79,1 PKT -0,34%
Charts|News|Analysen

NEW YORK (dpa-AFX) - Eine neue Welle von Optimismus rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) hat der technologielastigen Nasdaq-Börse am ersten Handelstag im neuen Jahr nur kurzzeitig Schwung verliehen. Bereits im frühen Handel an diesem Freitag bröckelten die Gewinne ab. Der überwiegend mit Standardwerten bestückte Dow Jones Industrial drehte nach einem freundlichen Start zugleich in die Verlustzone.

Zuletzt sank der wohl bekannteste Index der Wall Street (Dow Jones Industrial) um 0,3 Prozent auf 47.940 Punkte, nachdem er im vergangenen Jahr um insgesamt rund 13 Prozent gestiegen war.

Der breite S&P 500 gab seine Auftaktgewinne fast vollständig ab und zeigte sich zuletzt bei 6.849 Zählern nahezu unverändert. Der NASDAQ 100, der anfangs um fast anderthalb Prozent zugelegt hatte, stieg zuletzt nur noch um 0,1 Prozent auf 25.285 Zähler. Im vergangenen Jahr war der Nasdaq-Auswahlindex um gut 20 Prozent gestiegen.

Die Stimmung für Aktien mit Bezug zu KI blieb zum Jahresauftakt zwar insgesamt positiv, die insgesamt schwachen Umsätze an diesem Tag erschweren allerdings eine klare Richtung an den Börsen. Als aussagekräftig wird der erste Handelstag 2026, der zudem auf einen Freitag fällt, daher von Experten nicht gesehen.

Die Impulse für KI kamen vor allem aus Asien: Nachdem die Aktie des Tech-Giganten Baidu (Baiducom) bereits in China von der Vorbereitung des Börsengangs für seine KI-Chipsparte Kunlunxin profitiert hatte, legte der anstelle der Aktie gehandelte Hinterlegungsschein (ADR) nun auch in den USA kräftig zu. Zuletzt ging es um 12,5 Prozent hoch. Zudem gelang dem chinesischen Entwickler von KI-Chips, Biren Technology, ein erfolgreiches Börsendebüt und die Aktien von Samsung kletterten auf ein Rekordhoch.

Unter den KI-Werten in den USA zogen NVIDIA deutlich mit plus 2,5 Prozent an und nahmen im Dow die Spitze ein. An der Nasdaq gewannen AMD (AMD (Advanced Micro Devices) ) 4,0 Prozent, die Papiere der Chiphersteller Micron (Micron Technology) 7,8 Prozent und Intel 6,7 Prozent. Broadcom zogen um 3,0 Prozent hoch und ARM Holdings um 5,3 Prozent.

Tesla (Tesla) profitierten nur anfangs von der positiven Stimmung und gaben zuletzt dann um 0,6 Prozent nach. Der E-Autohersteller enttäuschte mit seinen weltweiten Absatzzahlen im vergangenen Quartal. Die Auslieferungen waren nicht nur wie erwartet rückläufig im Vergleich zum Vorjahreswert, sie lagen auch unter den Prognosen der Analysten. Dazu beigetragen haben nicht zuletzt wohl die Ende September ausgelaufenen Steuervergünstigung beim Kauf von Elektroautos in den USA.

Barclays verhalf der Aktie von Vertiv Holdings (Vertiv) zu einem Kursgewinn von 8,8 Prozent. Die Analysten der britischen Großbank hatten das Papier des Energieausrüsters von "Equal-weight" auf "Overweight" hochgestuft. Der Einstiegszeitpunkt in die Aktie sei nach den jüngsten Kursschwankungen derzeit gut, schrieben sie./ck/he

