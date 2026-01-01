DAX24.539 +0,2%Est505.850 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,11 +4,2%Nas23.169 -0,3%Bitcoin77.044 +2,0%Euro1,1722 -0,2%Öl60,48 -0,7%Gold4.316 ±0,0%
Aktien Wien Schluss: Leitindex ATX erneut mit Rekorden

02.01.26 18:26 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
ATX
5.351,8 PKT 25,4 PKT 0,48%
Charts|News|Analysen

WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse ist am Freitag mit neuen Rekorden in das neue Jahr gestartet. Der ATX gewann zum Sitzungsende 0,48 Prozent auf 5.351,75 Punkte. Der österreichische Leitindex knackte im Verlauf des ersten Handelstages 2026 die neue Rekordmarke von 5.353,27 Zählern. Der breiter gefasste ATX Prime gewann 0,51 Prozent auf 2.658,16 Zähler.

Wichtige Unternehmensnachrichten gab es am ersten Börsentag des neuen Jahres nicht. Das Arbeits- und Sozialministerium veröffentlichte die Arbeitslosenzahlen für Dezember. Ende Dezember 2025 waren demnach 434.572 Menschen in Österreich arbeitslos oder in AMS-Schulung, um 2,0 Prozent bzw. 8.560 mehr als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote lag bei 8,4 Prozent, um 0,2 Prozentpunkte höher als im Dezember 2024.

Zu Jahresbeginn stiegen die Aktien von Austriacard Holdings bei geringen Umsätzen um 9,6 Prozent. Die Werte von Frequentis legten um 5,8 Prozent zu. Die Aktien des Ölfeldausrüsters SBO (Schoeller-Bleckmann) kletterten um 4,2 Prozent. Gut gesucht waren auch AGRANA (plus 3,2 Prozent), ZUMTOBEL (plus 2,8 Prozent) sowie Lenzing (plus 2,4 Prozent).

Zu den größten ATX-Verlierern des Tages zählten DO&CO (DOCO) mit einem Minus von 2,2 Prozent sowie CPI Europe mit minus 1,84 Prozent. RBI-Aktien (Raiffeisen) fielen um 1,7 Prozent. Die Werte von Wienerberger sanken um 1,4 Prozent. Semperit gab um 1,3 Prozent nach./rst/mik/APA/men

