ANALYSE-FLASH: RBC belässt Tesla auf 'Outperform' - Ziel 500 Dollar

02.01.26 18:34 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Tesla
374,85 EUR -18,35 EUR -4,67%
Charts|News|Analysen
NEW YORK (dpa-AFX) - Die kanadische Bank RBC hat Tesla nach weltweiten Auslieferungsdaten im vierten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 500 US-Dollar belassen. Die gemeldeten Zahlen bedeuteten einen Rückgang von rund 16 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal, schrieb Tom Narayan in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Damit liege der Wert unter der von dem Elektroautobauer zur Verfügung gestellten Konsensschätzung. Laut Narayan dürfte Teslas Auslieferungen nicht nur durch das Auslaufen der Förderung von E-Autos in den USA im September belastet worden sein, sondern auch von den gestiegenen Exporten von BYD und anderen chinesischen E-Autoherstellern nach Europa./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2026 / 10:34 / EST

mehr Analysen