JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:01 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

