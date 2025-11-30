DAX 23.837 +0,3%ESt50 5.668 +0,3%MSCI World 4.396 -0,1%Top 10 Crypto 11,54 -7,3%Nas 23.366 +0,7%Bitcoin 74.450 -4,5%Euro 1,1608 +0,1%Öl 63,60 +0,7%Gold 4.240 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Novo Nordisk A3EU6F DroneShield A2DMAA Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Allianz 840400 Amazon 906866 Airbus 938914 Bayer BAY001 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX gibt nach -- Asiens Börsen uneins - Nikkei tiefrot -- HUGO BOSS offenbar vor Wechsel an AR-Spitze -- DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen Goldpreis: Höchster Stand seit sechs Wochen
Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor Ethereum rüstet sich für die Quanten-Ära: Vitalik Buterin stellt Roadmap bis 2028 vor
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Lufthansa Aktie

Kaufen
Verkaufen
Lufthansa Aktien-Sparplan
8,23 EUR -0,01 EUR -0,10 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,93 Mrd. EUR

KGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 823212

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0008232125

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DLAKF

JP Morgan Chase & Co.

Lufthansa Neutral

08:01 Uhr
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
Lufthansa AG
8,23 EUR -0,01 EUR -0,10%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Lufthansa Neutral

Unternehmen:
Lufthansa AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
7,50 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
8,20 €		 Abst. Kursziel*:
-8,54%
Rating vorher:
Underweight		 Kurs aktuell:
8,23 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,83%
Analyst Name:
Harry Gowers 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
7,69 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Lufthansa AG

08:01 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
18.11.25 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
mehr Analysen

Nachrichten zu Lufthansa AG

dpa-afx Kaum Einschränkungen Airbus- und Lufthansa-Aktie geben nach: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch Airbus- und Lufthansa-Aktie geben nach: Software-Update für betroffene Maschinen - Fluglinien handeln rasch
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Lufthansa auf 'Neutral' - Ziel 7,50 Euro
finanzen.net Analysten sehen für Lufthansa-Aktie Luft nach oben
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: MDAX beendet den Freitagshandel im Plus
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa am Nachmittag mit grünen Vorzeichen
dpa-afx Lufthansa-Aktie freundlich: Keine weiteren Streichungen bei innerdeutschen Strecken
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX fester
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa schiebt sich am Mittag vor
finanzen.net Lufthansa Aktie News: Lufthansa tendiert am Freitagvormittag auf rotem Terrain
Business Times China's Unipec agrees to jet fuel term supply deal with Lufthansa
RTE.ie Lufthansa throws hat in ring in bidding for TAP stake
Business Times Lufthansa enters race for TAP stake against Air France-KLM
Business Times Lufthansa hits forecasts in third quarter despite weaker North Atlantic market
EQS Group EQS-NVR: Deutsche Lufthansa AG: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Is Deutsche Lufthansa (DLAKY) a Great Value Stock Right Now?
Deutsche Welle Germany news: Lufthansa pilots back strike action
Deutsche Welle Lufthansa to shed 4,000 jobs with help from AI
RSS Feed
Lufthansa AG zu myNews hinzufügen