Lufthansa Aktie
Marktkap. 9,93 Mrd. EURKGV 5,36 Div. Rendite 4,86%
WKN 823212
ISIN DE0008232125
Symbol DLAKF
Lufthansa Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa von 5,30 auf 7,50 Euro angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft. Die Favoriten der Experten Alexia Dogani und Harry Gowers im europäischen Transportbereich bleiben DSV und die Airline-Holding IAG. Dies schrieben sie in ihrem Ausblick auf 2026 vom Sonntag. Bei der Lufthansa und Air France-KLM rechnen sie mit besseren Bedingungen im Langstreckenbereich und sehen Margenpotenzial./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2025 / 17:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Robert Sarosiek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Lufthansa Neutral
|Unternehmen:
Lufthansa AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
7,50 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
8,20 €
|Abst. Kursziel*:
-8,54%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
8,23 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-8,83%
|
Analyst Name:
Harry Gowers
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
7,69 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
